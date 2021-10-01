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"Это страшно": Мясников рассказал, что "убивает" поджелудочную железу

Врач предупреждает, что, когда отказывает этот орган, вслед за ним начинаются сбои в работе других.

1 октября, 03:32
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drmyasnikov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drmyasnikov.ru</a></p>

Фото © Instagram / drmyasnikov.ru

Злоупотребление алкоголем — одна из причин серьёзных проблем с поджелудочной железой, в том числе острого панкреатита. О том, насколько серьёзными могут быть последствия такого заболевания, напомнил россиянам врач и телеведущий Александр Мясников.

"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. — Прим. Лайфа) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, лёгкие. Это страшно", — отметил Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Он пояснил, что употребление 200 граммов алкоголя пять раз в неделю может привести к хроническому панкреатиту. К этому же, по его словам, приводит и курение.

"Кто регулярно выпивает и ещё при этом курит, у них чаще панкреатит, причём в дозозависимой пропорции", — уточнил медик.

В список причин, влияющих на проблемы с поджелудочной железой, он также включил камни в желчном пузыре, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и приём некоторых лекарств.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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