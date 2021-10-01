"Это страшно": Мясников рассказал, что "убивает" поджелудочную железу
Врач предупреждает, что, когда отказывает этот орган, вслед за ним начинаются сбои в работе других.
Фото © Instagram / drmyasnikov.ru
Злоупотребление алкоголем — одна из причин серьёзных проблем с поджелудочной железой, в том числе острого панкреатита. О том, насколько серьёзными могут быть последствия такого заболевания, напомнил россиянам врач и телеведущий Александр Мясников.
"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. — Прим. Лайфа) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, лёгкие. Это страшно", — отметил Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
Он пояснил, что употребление 200 граммов алкоголя пять раз в неделю может привести к хроническому панкреатиту. К этому же, по его словам, приводит и курение.
"Кто регулярно выпивает и ещё при этом курит, у них чаще панкреатит, причём в дозозависимой пропорции", — уточнил медик.
В список причин, влияющих на проблемы с поджелудочной железой, он также включил камни в желчном пузыре, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и приём некоторых лекарств.
А ранее Мясников назвал смертельно опасное при инфаркте лекарство. У больного с сердечным заболеванием есть только два часа, чтобы попасть в руки специалистов операционной.
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