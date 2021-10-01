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"Игры в Тихом океане": Едва избавившись от опеки, Бритни Спирс поразила фанатов голой фотосессией

Только накануне суд в США отстранил её отца Джейми Спирса от присмотра за знаменитостью.

1 октября, 03:06
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Фото © Instagram / britneyspears

Освободившаяся от опеки отца американская певица Бритни Спирс удивила фанатов абсолютно голой фотосессией. Соответствующие снимки были опубликованы в её аккаунте в "Инстаграме".

  • Фото © Instagram / britneyspears
    Фото © Instagram / britneyspears
  • Фото © Instagram / britneyspears
    Фото © Instagram / britneyspears

Фото © Instagram / britneyspears

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"Игры в Тихом океане никому не повредят", подписала она публикацию.

Фанаты активно отреагировали на откровенные фото американской певицы. Они восхитились формами Бритни Спирс.

"Буквально свободная Бритни", написала bonemerow.

"Бритни использовала свой первый день опекунства со стороны Джейми, чтобы публиковать обнажённые фотографии, и я вдохновлён", отмечает brendalabillz.

Опять свободна: Бритни Спирс избавилась от отцовской опеки

Опять свободна: Бритни Спирс избавилась от отцовской опеки

Напомним, Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Отец на фоне этого заявлял, что готов отказаться от опекунства над дочерью.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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