"Игры в Тихом океане": Едва избавившись от опеки, Бритни Спирс поразила фанатов голой фотосессией
Только накануне суд в США отстранил её отца Джейми Спирса от присмотра за знаменитостью.
Фото © Instagram / britneyspears
Освободившаяся от опеки отца американская певица Бритни Спирс удивила фанатов абсолютно голой фотосессией. Соответствующие снимки были опубликованы в её аккаунте в "Инстаграме".
"Игры в Тихом океане никому не повредят", — подписала она публикацию.
Фанаты активно отреагировали на откровенные фото американской певицы. Они восхитились формами Бритни Спирс.
"Буквально свободная Бритни", — написала bonemerow.
"Бритни использовала свой первый день опекунства со стороны Джейми, чтобы публиковать обнажённые фотографии, и я вдохновлён", — отмечает brendalabillz.
Напомним, Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Отец на фоне этого заявлял, что готов отказаться от опекунства над дочерью.
Комментариев: 0