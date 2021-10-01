Причиной расставания пары блогера Давида Манукяна и поющей телеведущей Ольги Бузовой стало его выступление на шоу "Танцы со звёздами". По признанию самого Давы, Ольга приревновала его к партнёрше по проекту Дарье Палей — чемпионке по танцам, которая была замужем.

"Перед первым заходом на "Танцы со звёздами" я стоял в костюме, а Даша — в белом платье. И тут её муж нас сфотографировал, после чего выложил фото с подписью, мол, для чего мы больше подходим: рекламы стоматологии, модного дома или свадебных платьев?" — вспоминает Дава в интервью для YouTube-канала "Небабские истории".

По его словам, Бузова увидела опубликованную в Сети фотографию и начала засыпать блогера гневными сообщениями. В итоге она поставила ультиматум.

"Либо ты в 17 выходишь в эфир, либо я". Дальше: "Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне". Дальше заход: "Ты оставил комментарий под фото". Другая СМС: "Ты подписался на свою партнёршу". И мне ставят ультиматум: "Либо я, либо "Танцы...", — рассказал блогер.

Дава вспоминает, что пытался успокоить возлюбленную, но это не получалось. Он указывал на то, что у него контракт и уже всё анонсировано, но Ольга якобы не слушала аргументы.

"И тут я понял: "Всё!" Это уже не в первый раз, это повторение ситуации. Ведь если человек не любит, то уже всё. На этом мы расстались. Я принял решение уйти от человека. Я отписался от неё тогда, а после вышел пост, что меня бросили, я изменяю с другими девушками", — заявил он.