Друг Прохора Шаляпина: После смерти жены от коронавируса "не знает, куда бежать"

Российский певец Прохор Шаляпин "не знает, куда бежать" из-за смерти его жены Татьяны Клаудии Дэвис от коронавируса в США. Об этом Лайфу рассказал друг знаменитости, актёр Георгий Кирьянов.

"Прохору ужасно плохо. Не знает, что делать, куда бежать. Говорит, что в Америке не разрешены прощания из-за ковида, сразу кремация без возможности даже подойти к закрытому гробу. Не описать его состояние сейчас, он подавлен как никогда", — сказал Георгий.

По мнению актёра, теперь должно быть стыдно тем, кто говорил, что заболевание жены Прохора Шаляпина — лишь PR-ход. Он призвал говоривших об этом связаться с певцом и попросить у него прощения.

Что касается Татьяны, по словам Георгия Кирьянова, она ушла из жизни, даже не проснувшись. Актёр говорит, что всё произошло "быстро и резко", только недавно все были рядом, "обнимались и радовались". У родителей жены Прохора тоже был выявлен ковид, однако они перенесли болезнь не в тяжёлой форме.

"Но такого исхода со своей дочерью они точно не ожидали. Это, наверное, самое ужасное чувство, когда родной ребёнок уходит из жизни. Я не представляю сейчас их состояние. Нет ничего страшнее, чем пережить своих детей", — отметил собеседник Лайфа.