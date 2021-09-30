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Друг Прохора Шаляпина: После смерти жены от коронавируса "не знает, куда бежать"

По словам Георгия Кирьянова, супруга певца ушла из жизни, даже не проснувшись. При этом её родители перенесли ковид благополучно.

30 сентября, 19:27
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<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSKh0Axh611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин "не знает, куда бежать" из-за смерти его жены Татьяны Клаудии Дэвис от коронавируса в США. Об этом Лайфу рассказал друг знаменитости, актёр Георгий Кирьянов.

"Прохору ужасно плохо. Не знает, что делать, куда бежать. Говорит, что в Америке не разрешены прощания из-за ковида, сразу кремация без возможности даже подойти к закрытому гробу. Не описать его состояние сейчас, он подавлен как никогда", — сказал Георгий.

По мнению актёра, теперь должно быть стыдно тем, кто говорил, что заболевание жены Прохора Шаляпина — лишь PR-ход. Он призвал говоривших об этом связаться с певцом и попросить у него прощения.

Что касается Татьяны, по словам Георгия Кирьянова, она ушла из жизни, даже не проснувшись. Актёр говорит, что всё произошло "быстро и резко", только недавно все были рядом, "обнимались и радовались". У родителей жены Прохора тоже был выявлен ковид, однако они перенесли болезнь не в тяжёлой форме.

"Буду помнить и любить всегда": Умерла госпитализированная с ковидом супруга Прохора Шаляпина

"Буду помнить и любить всегда": Умерла госпитализированная с ковидом супруга Прохора Шаляпина

"Но такого исхода со своей дочерью они точно не ожидали. Это, наверное, самое ужасное чувство, когда родной ребёнок уходит из жизни. Я не представляю сейчас их состояние. Нет ничего страшнее, чем пережить своих детей", — отметил собеседник Лайфа.

Лайф рассказывал, что жена Прохора Шаляпина попала в больницу сразу после свадьбы. Уровень содержания кислорода в её крови быстро снизился до 60% при норме в 95%. Певец вскоре уехал из Штатов, затем объяснил такое решение.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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