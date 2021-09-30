Девятилетняя студентка-вундеркинд из МГУ за месяц прошла программу первого семестра
На лекциях Алисе делать больше нечего, но она должна присутствовать, чтобы получить галочку за посещаемость, посетовал отец.
Фото предоставлено Лайфу
Отец девятилетней москвички Алисы Тепляковой, которая в юном возрасте сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, рассказал, что девочка быстро осваивает предметы и уже полностью изучила программу первого семестра.
"Алиса очень далеко уходит вперёд. По ряду предметов она движется с довольно большой скоростью. Нам выдали все учебники, учебные планы, мы спокойно движемся вперёд... Она достаточно хорошо понимает базовую психологию и по несколько учебников по каждому предмету читает, помимо лекций. Эти учебники охватывают большое количество информации, которая в лекциях даже не освещается. Если у неё возникают какие-то вопросы, я стараюсь на них ответить", — признался Евгений Тепляков в беседе с "Лентой.ру".
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По его словам, в учёбе Алиса преуспевает. Так, девочка, как считает мужчина, "окончила первый семестр полностью". Поэтому на лекции ходит, чтобы просто сидеть, отрабатывать "галочку за посещаемость". Тепляков также отметил, что девочка-вундеркинд хоть и открыта в общении, ввиду разницы в возрасте с одногруппниками просто "не о чем дружить". Играть и общаться Алисе интересно со сверстниками. А требовать от неё вписаться в коллектив, считает Тепляков, неправильно.
"Совершенно нормально, что она не может полноценно дружить и играть с теми, кому 20", — подчеркнул отец девятилетней студентки МГУ.
Ранее Лайф писал, что однокурсники в МГУ с сочувствием отзываются о девятилетней девочке-вундеркинде. Как отмечают студенты, малышка совершенно нормальная, но у неё "социализация слабенькая".
Напомним, Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
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