Девятилетняя студентка-вундеркинд из МГУ за месяц прошла программу первого семестра

Отец девятилетней москвички Алисы Тепляковой, которая в юном возрасте сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, рассказал, что девочка быстро осваивает предметы и уже полностью изучила программу первого семестра.

"Алиса очень далеко уходит вперёд. По ряду предметов она движется с довольно большой скоростью. Нам выдали все учебники, учебные планы, мы спокойно движемся вперёд... Она достаточно хорошо понимает базовую психологию и по несколько учебников по каждому предмету читает, помимо лекций. Эти учебники охватывают большое количество информации, которая в лекциях даже не освещается. Если у неё возникают какие-то вопросы, я стараюсь на них ответить", — признался Евгений Тепляков в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, в учёбе Алиса преуспевает. Так, девочка, как считает мужчина, "окончила первый семестр полностью". Поэтому на лекции ходит, чтобы просто сидеть, отрабатывать "галочку за посещаемость". Тепляков также отметил, что девочка-вундеркинд хоть и открыта в общении, ввиду разницы в возрасте с одногруппниками просто "не о чем дружить". Играть и общаться Алисе интересно со сверстниками. А требовать от неё вписаться в коллектив, считает Тепляков, неправильно.

"Совершенно нормально, что она не может полноценно дружить и играть с теми, кому 20", — подчеркнул отец девятилетней студентки МГУ.

Ранее Лайф писал, что однокурсники в МГУ с сочувствием отзываются о девятилетней девочке-вундеркинде. Как отмечают студенты, малышка совершенно нормальная, но у неё "социализация слабенькая".