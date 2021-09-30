Звёздный стилист окрестила причёску Ким Чен Ына расширяющей лицо "деревянной шапочкой"

Новая причёска лидера Северной Кореи Ким Чен Ына совсем не идёт ему, ведь делает лицо политика ещё шире и массивнее. Такое мнение Лайфу высказала звёздный стилист Лина Дембикова.

"Идёт ли ему это? По моему субъективному мнению, нет. Но, как говорится, главное, чтобы человеку нравилось. У него всё-таки довольно округлое лицо с массивной, тяжёлой нижней частью. И дополнительный объём на боках создаёт ещё более плоское, объёмное, широкое лицо. Все нормальные люди стараются гармонизировать лицо, то есть заузить силуэт, сделать приближённым к овалу. Здесь получается наоборот, ещё больше расширяем лицо. И оно получается массивным, плюс ещё и волос выглядит жёстким", — сказала собеседница.

Стилист также оценила сравнения Ким Чен Ына с Аль Пачино, заметив, что у актёра волос сам по себе более подвижный, а причёска северокорейского лидера выглядит как деревянная шапочка, а также напоминает вбитые колья.

"Вопрос актуальности причёски здесь вообще не стоит, потому что ни он, ни в целом политический режим, в котором они (граждане КНДР. — Прим. Лайфа) живут, моду и актуальность не признают. Назвать это актуальным сложно. И даже с точки зрения эстетики я не вижу здесь гармонии и красоты", — заключила Дембикова.