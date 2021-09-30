Наши набирают ход: "Спартак" в большинстве вырвал победу у "Наполи" в матче Лиги Европы
При этом ближе к концу встречи удаление произошло и в составе красно-белых.
Фото © Twitter / sscnapoli
Московский "Спартак" обыграл итальянский "Наполи" в выездном матче второго тура Лиги Европы УЕФА.
Счёт уже через 11 секунд после начала встречи открыл Элиф Элмас. До перерыва "Спартак" получил реальный шанс на то, чтобы отыграться: красную карточку получил Мариу Руй. Реализовать преимущество красно-белые смогли во втором тайме, когда сначала Промес, а затем и Игнатов вывели "Спартак" вперёд. Сразу после этого Кофрие получил вторую жёлтую и отправился отдыхать. Чуть позже Промес привёл в экстаз всех поклонников "Спартака", оформив дубль. Однако Осимхен в самом конце матча один гол отквитал. В итоге победа со счётом 3:2, которая приносит "Спартаку" первые три очка в группе.
В следующем матче турнира "Спартак" встретится с английском "Лестером", который в параллельном матче уступил варшавской "Легии".
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