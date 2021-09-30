Счёт уже через 11 секунд после начала встречи открыл Элиф Элмас. До перерыва "Спартак" получил реальный шанс на то, чтобы отыграться: красную карточку получил Мариу Руй. Реализовать преимущество красно-белые смогли во втором тайме, когда сначала Промес, а затем и Игнатов вывели "Спартак" вперёд. Сразу после этого Кофрие получил вторую жёлтую и отправился отдыхать. Чуть позже Промес привёл в экстаз всех поклонников "Спартака", оформив дубль. Однако Осимхен в самом конце матча один гол отквитал. В итоге победа со счётом 3:2, которая приносит "Спартаку" первые три очка в группе.