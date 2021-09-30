РФС признал ошибочным пенальти на Дзюбе в матче "Зенита" против "Крыльев Советов"

Экспертно-судейский комитет РФС рассмотрел эпизод, случившийся в концовке матча девятого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Решение главного арбитра встречи Виталия Мешкова назначить пенальти в ворота "Крыльев Советов" на 78-й минуте после падения нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в чужой штрафной было признано ошибочным.

Состоявшаяся 25 сентября в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Победный гол с пенальти, назначенного после падения Дзюбы, забил Алексей Сутормин.

Дзюба заработал пенальти, но пробить решил Сутормин. Это было очень уверенно 💪 pic.twitter.com/uIH1HacMsM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021