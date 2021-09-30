Аргентинскй игрок клуба "Остин", а в недавнем прошлом футболист "Зенита" Себастьян Дриусси в интервью изданию Marca рассказал о своём отношении к России и назвал её своим вторым домом.

"Россия была моей первой страной, в которую я переехал. Это новая культура, адаптация к холоду, ко многим другим вещам, поэтому первый год я потратил на то, чтобы адаптироваться. <...> На самом деле я увидел великую страну, которой всегда буду благодарен, потому что мне посчастливилось жить в таком красивом городе", — отметил Дриусси.

Аргентинец также признался, что во время пребывания в Петербурге начал учить русский язык и пытался освоить его, а также познакомился с целым рядом замечательных людей.

"Можно сказать, что это мой второй дом", — добавил Дриусси.