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"Увидел великую страну": Экс-игрок "Зенита" Дриусси заявил, что всегда будет благодарен России

Он также признался, что во время пребывания в Петербурге начал учить русский язык и пытался освоить его.

30 сентября, 14:05
<p>Фото © Twitter / Austin FC</p>

Фото © Twitter / Austin FC

Аргентинскй игрок клуба "Остин", а в недавнем прошлом футболист "Зенита" Себастьян Дриусси в интервью изданию Marca рассказал о своём отношении к России и назвал её своим вторым домом.

"Россия была моей первой страной, в которую я переехал. Это новая культура, адаптация к холоду, ко многим другим вещам, поэтому первый год я потратил на то, чтобы адаптироваться. <...> На самом деле я увидел великую страну, которой всегда буду благодарен, потому что мне посчастливилось жить в таком красивом городе", — отметил Дриусси.

Аргентинец также признался, что во время пребывания в Петербурге начал учить русский язык и пытался освоить его, а также познакомился с целым рядом замечательных людей.

"Можно сказать, что это мой второй дом", — добавил Дриусси.

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Напомним, что с 2017 по 2021 год Дриусси был игроком "Зенита". За это время он провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач в составе клуба с берегов Невы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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