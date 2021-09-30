НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

РФС наказал Слуцкого за появление в футбольном отсеке на матче чемпионата России

Наставник "Рубина" не имел права там находиться из-за дисквалификации.

30 сентября, 13:12
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого на один матч чемпионата России условно с испытательным сроком до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Наставник был наказан за появление в футбольном отсеке столичного стадиона "ВТБ-арена имени Льва Яшина" на матче девятого тура чемпионата России против московского "Динамо".

Встреча "Рубина" и "Динамо" прошла накануне в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Казанский клуб проводил игру без Слуцкого, который на предыдущей встрече с петербургским "Зенитом" получил красную карточку. Обязанности наставника команды исполнял Олег Веретенников.

"Слуцкий объяснил ситуацию и сказал, что он сопровождал исполнительного директора, который не знал расположение проходов на стадионе "Динамо". И его заход в раздевалку — стечение обстоятельств. Мы обсудили эти вопросы. Приняли решение, так как есть факт нарушения решения КДК, дисквалифицировать Слуцкого на один матч РПЛ за неисполнение спортивных санкций условно. Испытательный срок — до конца нынешнего сезона. Он не имел права находиться ни в отсеке, ни в раздевалке, ни в технической зоне", заявил Григорьянц.

"Динамо" обыграло "Рубин" и вышло на второе место в РПЛ

"Динамо" обыграло "Рубин" и вышло на второе место в РПЛ

В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" занимает шестое место. В девяти матчах команда набрала 14 очков. Её опережают "Зенит" (23 балла), "Динамо" (19), "Локомотив" (17), "Краснодар" (16) и "Сочи" (15).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Нижний Новгород" победил "Рубин" и опередил его в таблице РПЛ

сегодня в 12:58

РФС рассмотрит появление Слуцкого в футбольном отсеке на матче чемпионата России

27 сентября, 14:01

"Манчестер Юнайтед" снова потерял очки в чемпионате Англии, Роналду не смог забить

сегодня в 13:47

Защитник сборной России Самошников получил травму в последнем матче перед отборочными играми ЧМ-2022

сегодня в 11:59

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

Новости партнеров

Layer 1