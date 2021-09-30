РФС наказал Слуцкого за появление в футбольном отсеке на матче чемпионата России

Встреча "Рубина" и "Динамо" прошла накануне в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Казанский клуб проводил игру без Слуцкого, который на предыдущей встрече с петербургским "Зенитом" получил красную карточку. Обязанности наставника команды исполнял Олег Веретенников.

"Слуцкий объяснил ситуацию и сказал, что он сопровождал исполнительного директора, который не знал расположение проходов на стадионе "Динамо". И его заход в раздевалку — стечение обстоятельств. Мы обсудили эти вопросы. Приняли решение, так как есть факт нарушения решения КДК, дисквалифицировать Слуцкого на один матч РПЛ за неисполнение спортивных санкций условно. Испытательный срок — до конца нынешнего сезона. Он не имел права находиться ни в отсеке, ни в раздевалке, ни в технической зоне", — заявил Григорьянц.