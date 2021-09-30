РФС наказал Слуцкого за появление в футбольном отсеке на матче чемпионата России
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Наставник "Рубина" не имел права там находиться из-за дисквалификации.
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого на один матч чемпионата России условно с испытательным сроком до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.
Наставник был наказан за появление в футбольном отсеке столичного стадиона "ВТБ-арена имени Льва Яшина" на матче девятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Встреча "Рубина" и "Динамо" прошла накануне в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Казанский клуб проводил игру без Слуцкого, который на предыдущей встрече с петербургским "Зенитом" получил красную карточку. Обязанности наставника команды исполнял Олег Веретенников.
"Слуцкий объяснил ситуацию и сказал, что он сопровождал исполнительного директора, который не знал расположение проходов на стадионе "Динамо". И его заход в раздевалку — стечение обстоятельств. Мы обсудили эти вопросы. Приняли решение, так как есть факт нарушения решения КДК, дисквалифицировать Слуцкого на один матч РПЛ за неисполнение спортивных санкций условно. Испытательный срок — до конца нынешнего сезона. Он не имел права находиться ни в отсеке, ни в раздевалке, ни в технической зоне", — заявил Григорьянц.
В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" занимает шестое место. В девяти матчах команда набрала 14 очков. Её опережают "Зенит" (23 балла), "Динамо" (19), "Локомотив" (17), "Краснодар" (16) и "Сочи" (15).