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Водителю Роналду не удалось заправить машину футболиста из-за нехватки топлива в Британии

Он провёл на АЗС почти семь часов, но так и не смог пополнить бак Bentley.

30 сентября, 12:59
<p>Фото © ТАСС / Madridismo Sl /ZUMAPRESS</p>

Фото © ТАСС / Madridismo Sl /ZUMAPRESS

Водитель нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду провёл в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить Bentley футболиста. Об этом передаёт The Sun.

Сообщается, что водитель приехал на расположенную около Манчестера АЗС накануне в районе двух часов дня. В итоге ему пришлось покинуть заправку около девяти часов вечера, так и не дождавшись топлива.

В последние несколько месяцев в Великобритании случаются перебои с поставками топлива из-за нехватки водителей грузовиков. Нефтяным компаниям пришлось закрыть некоторые АЗС. В результате возникли ажиотажный спрос на бензин и большие очереди на автозаправочных станциях.

Роналду установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Роналду установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на два сезона 31 августа, перейдя из туринского "Ювентуса". Накануне он принёс команде победу над "Вильярреалом" в Лиге чемпионов (2:1), забив победный гол на пятой добавленной минуте.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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