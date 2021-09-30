Водителю Роналду не удалось заправить машину футболиста из-за нехватки топлива в Британии

Водитель нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду провёл в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить Bentley футболиста. Об этом передаёт The Sun.

Сообщается, что водитель приехал на расположенную около Манчестера АЗС накануне в районе двух часов дня. В итоге ему пришлось покинуть заправку около девяти часов вечера, так и не дождавшись топлива.

В последние несколько месяцев в Великобритании случаются перебои с поставками топлива из-за нехватки водителей грузовиков. Нефтяным компаниям пришлось закрыть некоторые АЗС. В результате возникли ажиотажный спрос на бензин и большие очереди на автозаправочных станциях.