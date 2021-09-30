Худший результат за полвека: Как "Барселона" без Месси катится в пропасть Болельщикам каталонского суперклуба сейчас не позавидуешь. Команда находится в ужасном состоянии и показывает удивительно слабые результаты. Как выходить из кризиса — пока не очень понятно. 30 сентября, 12:16 6502 6502 Фото © ФК "Барселона"

"Барселона", за которую по всему миру болеют миллионы фанатов, достигла дна. Иначе и не скажешь. После двух крупных поражений подряд в Лиге чемпионов необходимо что-то срочно менять, но руководство клуба молчит. Не подаёт в отставку и главный тренер команды Рональд Куман.

Чудовищная статистика великой команды

На старте сезона в Лиге чемпионов "Барселона" проиграла на своём поле мюнхенской "Баварии" со счётом 0:3, а затем с тем же результатом уступила на выезде лиссабонской "Бенфике". Мало того, за два матча сине-гранатовые не нанесли в створ ворот соперника ни одного удара. О каких уж тут голах и очках можно говорить?!

В последний раз каталонцы стартовали в еврокубках с двух поражений почти 50 лет назад — в сезоне 1972/73. Тогда команда в первом раунде Кубка УЕФА (предшественник нынешней Лиги Европы) уступила португальскому "Порту" (1:3, 0:1) и вылетела из розыгрыша турнира.

Всего в Лиге чемпионов "Барселона" не побеждает уже на протяжении пяти матчей. Такой серии у неё не было с далёкого 1997 года. Неудачная полоса началась в прошлом сезоне с домашнего поражения от туринского "Ювентуса" в заключительном матче группового этапа (0:3). После этого в 1/8 финала блауграна на родном стадионе "Камп Ноу" проиграла "Пари Сен-Жермен" (1:4), а на выезде сыграла с французским клубом вничью (1:1).

После двух туров "Барселона" уверенно занимает последнее место в группе Е, имея в своём активе ровно ноль очков. Единоличное лидерство предсказуемо удерживает "Бавария", у которой стопроцентный результат (шесть баллов из шести возможных). Второй идёт "Бенфика" (четыре очка), на третьей позиции — киевское "Динамо" (один балл). Два ближайших матча каталонцы проведут с украинским клубом — 20 октября дома, а 2 ноября на выезде. Тут вспоминается чудовищный для "Барселоны" 1997 год, когда она дважды проиграла киевлянам (0:3 и 0:4), а Андрей Шевченко оформил хет-трик на "Камп Ноу".

Шансы на выход в плей-офф чисто символические

Среди всех команд Лиги чемпионов в нынешнем сезоне у сине-гранатовых худшие показатели после несчастного "Мальмё". У шведов разница забитых и пропущенных голов после вчерашнего разгрома в Санкт-Петербурге стала 0:7, у "Барселоны" — 0:6. Вообще за всю историю Лиги чемпионов команды начинали групповой турнир с двух поражений 140 раз, при этом лишь в 12 случаях за этим следовал выход в плей-офф. Если произвести несложные математические действия, то получится, что шансы каталонцев выйти из группы составляют ничтожные 8,6%. А ведь команда постоянно играла в плей-офф Лиги чемпионов с сезона 2000/01.

Во вчерашнем матче на арене "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне "Барселона" пропустила гол уже на третьей минуте. Во второй половине второго тайма "Бенфика" ещё дважды распечатала ворота Марка-Андре тер Стегена. Обращает на себя внимание, что Куман уже в первом тайме решился заменить лидера своей обороны Жерара Пике, у которого явно не было никаких повреждений. По всей видимости, голландский специалист испугался, что опытнейшего футболиста, уже получившего к тому моменту "горчичник", могут впоследствии удалить. В итоге без красной карточки всё равно не обошлось. В концовке за два предупреждения поле покинул другой защитник — Эрик Гарсия.

Многие ждали, что Куман подаст в отставку сразу после позорного поражения в Португалии, но этого не произошло. На пресс-конференции он отметил, что чувствует поддержку со стороны игроков, которые относятся к делу с максимальным профессионализмом.

— Такой результат принять очень сложно. Счёт совсем не отражает того, что происходило на поле, ведь у нас были явные голевые моменты. Чувствую поддержку со стороны футболистов, которые не щадят себя во время матчей. Говорить о своём будущем в клубе не буду, поскольку от меня тут ничего не зависит. Прекрасно понимаю, что в конечном итоге во всём виноват тренер, — заявил Куман.

Летняя распродажа и уход Месси

Как же великая "Барселона" дошла до жизни такой? Летом из-за сложнейшей экономической ситуации команде пришлось устроить массовую распродажу. По словам президента клуба Жоана Лапорты, гигантские долги образовались из-за неграмотной финансовой политики прежнего руководства.

Главной потерей стал многолетний капитан и символ команды Лионель Месси, который провёл в клубе 17 лет. Аргентинец договорился о продлении контракта с родным для него коллективом, но из-за экономических ограничений, установленных для участников чемпионата Испании, подписание соглашения оказалось невозможным. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" устроил трогательную пресс-конференцию, на которой, прощаясь с "Барселоной", не смог сдержать слёз. Правда уже через несколько дней после громкого перехода в "Пари Сен-Жермен" на лице суперзвёздного нападающего появилась улыбка.

Помимо Месси "Барселоне" пришлось расстаться ещё с целым рядом футболистов. За 25 миллионов евро в лондонский "Тоттенхэм" перешёл бразильский защитник Эмерсон, в последнее время выступавший на правах аренды за "Бетис". За 16 миллионов в "Лейпциг" отправился 18-летний малийский хавбек Илайш Мориба, которого многие считали будущим каталонского клуба. Кроме того, "Ницца" заплатила 8,5 миллиона за французского защитника Жана-Клера Тодибо, а "Хетафе" отдал пять миллионов за испанского хавбека Карлеса Аленью.

Плюс к тому до конца сезона пришлось расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном (ушёл в мадридский "Атлетико"), португальским форвардом Франсишку Тринканом (английский "Вулверхэмптон") и боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем (стамбульский "Бешикташ"). Аренда этих трёх футболистов принесёт "Барселоне" 19 миллионов евро.

Возникает логичный вопрос: кто же пришёл на смену ушедшим футболистам? Да, "Барселона" пополнилась несколькими новичками, но затраты на них были минимальными. На правах свободных агентов из "Манчестер Сити" перешли испанский защитник Эрик Гарсия и аргентинский нападающий Серхио Агуэро. Также каталонцам бесплатно достался голландский форвард Мемфис Депай, не ставший продлевать контракт с "Лионом". Также у "Севильи" и венского "Рапида" были арендованы соответственно 18-летний нападающий сборной Австрии Юсуф Демир и опытнейший форвард голландской национальной команды Люк де Йонг. Затраты на их трансферы составили в сумме всего полтора миллиона евро.

Из всех новичков полностью в игру команды пока вписался только Депай, на счету которого уже есть три забитых гола. Агуэро, который является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити", из-за травмы до сих пор ещё не дебютировал в составе каталонцев. По сути, Куман на глазах создаёт абсолютно новую команду с новыми лидерами, и на это, безусловно, нужно время. Именно об этом с завидным постоянством и твердит голландский специалист. На прошлой неделе на одной из пресс-конференций он вообще решил зачитать трёхминутное заявление о трудном финансовом положении "Барселоны" и ушёл, не став отвечать на вопросы журналистов. Примечательно, что свою экстравагантную акцию он не согласовывал с пресс-службой клуба.

И, кстати, положение команды в испанском первенстве не сильно лучше, чем в Лиге чемпионов. "Барселона" идёт на шестой позиции, в шести матчах она набрала лишь 12 очков, трижды победив и трижды сыграв вничью. На первый взгляд результат более-менее приличный, но дело в том, что команда потеряла очки во встречах с соперниками, которые не претендуют на чемпионство, — "Атлетиком", "Гранадой" и "Кадисом". Матчи с основными конкурентами ещё впереди. Так, в воскресенье, 3 октября, каталонцев ждёт принципиальнейший матч с действующим чемпионом страны — мадридским "Атлетико".

Эпидемия травм и высокая неустойка Кумана

Справедливости ради стоит признать, что помимо ухода целого ряда ведущих игроков на "Барселону" навалилась ещё и череда травм. Не могут играть Агуэро, Мартин Брейтуэйт, Жорди Альба и Усман Дембеле. Только-только от травмы подколенного сухожилия оправился 18-летний полузащитник Педри, уже успевший стать одним из лидеров команды. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне он провёл безумные 73 матча. После окончания клубных турниров футболист в составе сборной Испании принимал участие в чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Ситуация с возможным увольнением Кумана пока слишком неопределённая. С одной стороны, президент клуба Лапорта неоднократно публично выражал поддержку голландскому тренеру. С другой — разговоры о поисках нового наставника команды не прекращаются с июня, и эти слухи даже подтвердил агент Кумана Роб Янсен. Очевидно, что отставка откладывается в том числе и из-за необходимости изыскать 13 миллионов евро для выплаты неустойки наставнику. А ведь ещё нужны немалые средства на зарплату новому тренеру. По информации СМИ, основными кандидатами являются возглавляющий сборную Бельгии Роберто Мартинес и легенда "Барселоны" Хави, который сейчас работает в катарском клубе "Аль-Садд".

Впрочем, поступают из каталонского футбольного королевства и хорошие новости. На прошлой неделе впервые после тяжелейшей травмы на поле вышел 18-летний форвард Ансу Фати, которого уже называют новым Месси. Он появился после замены в домашнем матче чемпионата Испании против "Леванте" (3:0) и за отведённое ему время успел отметиться забитым голом.

Напомним, что в прошлом году уроженец Гвинеи-Бисау сумел пробиться в основной состав "Барселоны" и получил вызов в сборную Испании, в составе которой забил один гол в четырёх матчах. К огромному сожалению для клуба и национальной команды, в ноябре он получил травму мениска и затем перенёс четыре операции. Есть все основания считать, что Фати может стать лидером новой "Барселоны". Правда, для этого команде нужно наконец определиться с главным тренером и хоть как-то наладить игру.

Авторы Роман Фейгин