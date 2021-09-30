Двух российских триатлонистов дисквалифицировали на три года за допинг

Российских триатлонистов Игоря Полянского и Александра Брюханкова дисквалифицировали на три года за применение допинга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

"Полянский и Брюханков получили по три года, признали нарушение, и им сократили", — заявили в РУСАДА.

Полянский принимал участие в Олимпийских играх в Токио, заняв 43-е место. Он сдал положительный тест на эритропоэтин в июле во время внесоревновательного контроля во Владивостоке, где проводилась подготовка российских спортсменов к Играм.