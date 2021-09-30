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Двух российских триатлонистов дисквалифицировали на три года за допинг

Один из них участвовал в токийской Олимпиаде, заняв 43-е место.

30 сентября, 12:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMPwcRwh9tO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Полянский</a></p>

Фото © Instagram / Игорь Полянский

Российских триатлонистов Игоря Полянского и Александра Брюханкова дисквалифицировали на три года за применение допинга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

"Полянский и Брюханков получили по три года, признали нарушение, и им сократили", — заявили в РУСАДА.

Полянский принимал участие в Олимпийских играх в Токио, заняв 43-е место. Он сдал положительный тест на эритропоэтин в июле во время внесоревновательного контроля во Владивостоке, где проводилась подготовка российских спортсменов к Играм.

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Брюханкова отстранили от соревнований в августе. В его организме также обнаружили эритропоэтин.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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