Двух российских триатлонистов дисквалифицировали на три года за допинг
Один из них участвовал в токийской Олимпиаде, заняв 43-е место.
Фото © Instagram / Игорь Полянский
Российских триатлонистов Игоря Полянского и Александра Брюханкова дисквалифицировали на три года за применение допинга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.
"Полянский и Брюханков получили по три года, признали нарушение, и им сократили", — заявили в РУСАДА.
Полянский принимал участие в Олимпийских играх в Токио, заняв 43-е место. Он сдал положительный тест на эритропоэтин в июле во время внесоревновательного контроля во Владивостоке, где проводилась подготовка российских спортсменов к Играм.
Брюханкова отстранили от соревнований в августе. В его организме также обнаружили эритропоэтин.
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