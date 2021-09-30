Вратаря "Шерифа" признали лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
В матче против мадридского "Реала" он отразил 11 ударов соперников, установив рекорд турнира.
Фото © ФК "Шериф"
Вратаря тираспольского "Шерифа" Йоргоса Атанасиадиса признали лучшим футболистом второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Греческий голкипер помог "Шерифу" победить на выезде мадридский "Реал" (2:1). За матч он отразил 11 ударов соперников, побив рекорд турнира.
В борьбе за награду Атанасиадис опередил словацкого защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра, уругвайского нападающего лиссабонской "Бенфики" Дарвина Нуньеса и немецкого хавбека мюнхенской "Баварии" Лероя Сане.
Для "Шерифа", в нынешнем сезоне дебютировавшего в Лиге чемпионов, победа стала второй подряд. В первом туре тираспольцы на своём поле одолели донецкий "Шахтёр" (2:0).
Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба набрала шесть очков и единолично возглавила таблицу группы. У "Реала" осталось три балла. В активе "Шахтёра" и миланского "Интера", сыгравших друг с другом вничью (0:0), — по одному очку.
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