Вратаря "Шерифа" признали лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Вратаря тираспольского "Шерифа" Йоргоса Атанасиадиса признали лучшим футболистом второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Греческий голкипер помог "Шерифу" победить на выезде мадридский "Реал" (2:1). За матч он отразил 11 ударов соперников, побив рекорд турнира.

В борьбе за награду Атанасиадис опередил словацкого защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра, уругвайского нападающего лиссабонской "Бенфики" Дарвина Нуньеса и немецкого хавбека мюнхенской "Баварии" Лероя Сане.

Для "Шерифа", в нынешнем сезоне дебютировавшего в Лиге чемпионов, победа стала второй подряд. В первом туре тираспольцы на своём поле одолели донецкий "Шахтёр" (2:0).