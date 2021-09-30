"Подобные моменты не помогут": Романцев заявил, что больше бы никогда не вызвал Дзюбу в сборную России после его отказа

Ранее бывший капитан национальной команды заявил, что не готов физически ей помочь, и не поехал на матчи со Словенией и Словакией.