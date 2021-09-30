"Подобные моменты не помогут": Романцев заявил, что больше бы никогда не вызвал Дзюбу в сборную России после его отказа
Ранее бывший капитан национальной команды заявил, что не готов физически ей помочь, и не поехал на матчи со Словенией и Словакией.
Фото © ФК "Зенит"
Бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака" выразил мнение, что футболиста Артёма Дзюбу больше не надо вызывать в национальную команду после его отказа за неё играть. Своим мнением он поделился со "Спорт-Экспрессом".
"Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Ещё больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней. Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал", — отметил Романцев.
По словам специалиста, сейчас Валерий Карпин строит новую команду не только в плане состава, но и коллектива. Потому "подобные моменты не помогают делу", уверен Романцев.
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.
Футбол. Интересное по теме
РФС наказал Слуцкого за появление в футбольном отсеке на матче чемпионата России
30 сентября, 13:12
Водителю Роналду не удалось заправить машину футболиста из-за нехватки топлива в Британии
30 сентября, 12:59
Вратаря "Локомотива" дисквалифицировали на два матча за фол в игре с "Химками"
30 сентября, 12:29
Комментариев: 0