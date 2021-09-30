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"Подобные моменты не помогут": Романцев заявил, что больше бы никогда не вызвал Дзюбу в сборную России после его отказа

Ранее бывший капитан национальной команды заявил, что не готов физически ей помочь, и не поехал на матчи со Словенией и Словакией.

30 сентября, 13:22
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<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака" выразил мнение, что футболиста Артёма Дзюбу больше не надо вызывать в национальную команду после его отказа за неё играть. Своим мнением он поделился со "Спорт-Экспрессом".

"Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Ещё больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней. Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал", — отметил Романцев.

По словам специалиста, сейчас Валерий Карпин строит новую команду не только в плане состава, но и коллектива. Потому "подобные моменты не помогают делу", уверен Романцев.

Пауза или конец карьеры: Почему Артём Дзюба отказался играть за сборную России по футболу

Пауза или конец карьеры: Почему Артём Дзюба отказался играть за сборную России по футболу

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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