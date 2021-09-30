СМИ: Один из руководителей "Локомотива" Рангник может возглавить "Барселону"
Нынешнего наставника каталонской команды Роналда Кумана могут уволить после двух крупных поражений подряд в Лиге чемпионов.
Фото © ФК "Локомотив"
Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник является одним из кандидатов на пост главного тренера "Барселоны". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист SBNation Ришад Рахман.
Также, по его информации, каталонскую команду могут возглавить легенда "блауграны" Хави, ныне работающий с катарским "Аль-Саддом", тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, бывший наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло, Марсело Гальярдо из аргентинского "Ривер Плейт" и Оскар Гарсия из французского "Реймса".
Нынешний главный тренер "Барселоны" Роналд Куман может быть уволен после двух подряд крупных поражений в Лиге чемпионов. Команда уступила мюнхенской "Баварии" и лиссабонской "Бенфике" со счётом 0:3. В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы занимают шестое место.
Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" в начале июля 2021 года. Ранее он был главным тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига", а также возглавлял Департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".
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