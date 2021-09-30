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Сборная России узнала своих соперников по домашнему чемпионату мира по волейболу

Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября следующего года сразу в десяти городах страны.

30 сентября, 16:21
<p>Фото © ТАСС / EPA / TANNEN MAURY</p>

Фото © ТАСС / EPA / TANNEN MAURY

Сборная России сыграет с командами Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико на первом групповом этапе чемпионата мира по волейболу 2022 года, который состоится в нашей стране.

Участие в турнире примут 24 лучшие команды планеты. Добавим, что наша сборная все свои игры на первом этапе проведёт в Москве. Помимо этого, матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

Добавим, что чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Наша сборная сыграет на нём под аббревиатурой VFR (Volleyball Federation of Russia).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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