Сборная России узнала своих соперников по домашнему чемпионату мира по волейболу
Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября следующего года сразу в десяти городах страны.
Фото © ТАСС / EPA / TANNEN MAURY
Сборная России сыграет с командами Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико на первом групповом этапе чемпионата мира по волейболу 2022 года, который состоится в нашей стране.
Участие в турнире примут 24 лучшие команды планеты. Добавим, что наша сборная все свои игры на первом этапе проведёт в Москве. Помимо этого, матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.
Добавим, что чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Наша сборная сыграет на нём под аббревиатурой VFR (Volleyball Federation of Russia).
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