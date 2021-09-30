Сборная России узнала своих соперников по домашнему чемпионату мира по волейболу

Сборная России сыграет с командами Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико на первом групповом этапе чемпионата мира по волейболу 2022 года, который состоится в нашей стране.

Участие в турнире примут 24 лучшие команды планеты. Добавим, что наша сборная все свои игры на первом этапе проведёт в Москве. Помимо этого, матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.