НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер извинился на камеру

Парень пообещал, что больше "такие вещи делать никогда не будет". И признался, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки.

30 сентября, 16:16
3734

Блогер Руслан Бобиев извинился за пикантную фотосессию. Видео © t.me/Mash

Блогер Руслан Бобиев на камеру извинился за пикантные фотографии, которые вместе с тиктокершей Асей Акимовой сделал на фоне храма Василия Блаженного в столице и разместил в Сети. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Я искренне извиняюсь. Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать", — сказал блогер.

Задержанная блогерша оправдалась за пикантную съёмку на фоне храма

Задержанная блогерша оправдалась за пикантную съёмку на фоне храма

Тиктокер признался, что ранее его привлекали к административной ответственности за пранки. При этом судим парень не был. Сейчас он безработный. В "Инстаграме" у него было 100 тысяч подписчиков до того момента, пока страницу не заблокировали.

Ранее Лайф сообщал, что блогера с девушкой задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма. Для парня, который старается привлечь внимание весьма противоречивыми способами, это не первая подобная выходка.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Александр Вишневский30 сентября, 17:35

Надеюсь, теперь будет снимать пранки в год КПЗ, потом пару лет в тюрьме, а потом в Таджикистане )

Читаемое

Уголовное дело завели на блогера и его девушку из-за пикантной съёмки у храма в Москве

сегодня в 08:58

Автора скандальной фотосессии на фоне храма арестовали на 10 суток, после чего депортируют из России

вчера в 11:39

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

В Белоруссии обвинили CNN в самопиаре на интервью с Лукашенко

сегодня в 14:42

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

Новости партнеров

Layer 1