Устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер извинился на камеру
Парень пообещал, что больше "такие вещи делать никогда не будет". И признался, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки.
Блогер Руслан Бобиев извинился за пикантную фотосессию. Видео © t.me/Mash
Блогер Руслан Бобиев на камеру извинился за пикантные фотографии, которые вместе с тиктокершей Асей Акимовой сделал на фоне храма Василия Блаженного в столице и разместил в Сети. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
"Я искренне извиняюсь. Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать", — сказал блогер.
Тиктокер признался, что ранее его привлекали к административной ответственности за пранки. При этом судим парень не был. Сейчас он безработный. В "Инстаграме" у него было 100 тысяч подписчиков до того момента, пока страницу не заблокировали.
Ранее Лайф сообщал, что блогера с девушкой задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма. Для парня, который старается привлечь внимание весьма противоречивыми способами, это не первая подобная выходка.
Комментариев: 1
Надеюсь, теперь будет снимать пранки в год КПЗ, потом пару лет в тюрьме, а потом в Таджикистане )