Устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер извинился на камеру

Блогер Руслан Бобиев извинился за пикантную фотосессию. Видео © t.me/Mash

Блогер Руслан Бобиев на камеру извинился за пикантные фотографии, которые вместе с тиктокершей Асей Акимовой сделал на фоне храма Василия Блаженного в столице и разместил в Сети. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Я искренне извиняюсь. Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать", — сказал блогер.

Тиктокер признался, что ранее его привлекали к административной ответственности за пранки. При этом судим парень не был. Сейчас он безработный. В "Инстаграме" у него было 100 тысяч подписчиков до того момента, пока страницу не заблокировали.