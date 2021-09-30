Задержанная блогерша оправдалась за пикантную съёмку на фоне храма

Блогерша Ася Акимова прокомментировала Лайфу скандал, в который угодила из-за провокационной съёмки с тиктокером Русланом Бобиевым на фоне храма Василия Блаженного в столице, и заверила, что готова отвечать за свои действия перед правоохранителями, но не перед пользователями, обрушившимися с критикой.

"Угрозы поступают бесконечно, но я уверена, что вскоре это забудется. Это просто фото, никто не думал, что всё это начнётся. Люди забывают про веру, когда им выгодно, но вспоминают, когда надо кому-то подпортить жизнь", — сказала Акимова.

По её словам, угрозы ей пишут мужчины гораздо старше и больше её, пытаясь напугать. При этом изначально о съёмках в полицейской форме они с Бобиевым не договаривались, идея возникла спонтанно, когда ребята снимали милое видео. Девушка призналась, что очень любит форму правоохранителей и заказала её очень давно в Сети, когда мечтала стать полицейским, но не прошла отбор.

Видео предоставлено Лайфу Асей Акимовой

"На моём аккаунте такого фото, как у Руслана, не имеется, потому что я не посчитала нужным это выкладывать. Я за красивые и милые кадры, то, что выкладывает Руслан, меня не касается, но против я не была, это факт", — добавила блогерша.

В настоящий момент правоохранители задержали и Руслана, и Асю. Проводится проверка.