Задержанная блогерша оправдалась за пикантную съёмку на фоне храма
Ася уверяет, что готова общаться с правоохранителями. После публикации фотографий девушке стали угрожать мужчины гораздо старше её самой.
Скриншот видео © TikTok / 690000i
Блогерша Ася Акимова прокомментировала Лайфу скандал, в который угодила из-за провокационной съёмки с тиктокером Русланом Бобиевым на фоне храма Василия Блаженного в столице, и заверила, что готова отвечать за свои действия перед правоохранителями, но не перед пользователями, обрушившимися с критикой.
"Угрозы поступают бесконечно, но я уверена, что вскоре это забудется. Это просто фото, никто не думал, что всё это начнётся. Люди забывают про веру, когда им выгодно, но вспоминают, когда надо кому-то подпортить жизнь", — сказала Акимова.
По её словам, угрозы ей пишут мужчины гораздо старше и больше её, пытаясь напугать. При этом изначально о съёмках в полицейской форме они с Бобиевым не договаривались, идея возникла спонтанно, когда ребята снимали милое видео. Девушка призналась, что очень любит форму правоохранителей и заказала её очень давно в Сети, когда мечтала стать полицейским, но не прошла отбор.
Видео предоставлено Лайфу Асей Акимовой
"На моём аккаунте такого фото, как у Руслана, не имеется, потому что я не посчитала нужным это выкладывать. Я за красивые и милые кадры, то, что выкладывает Руслан, меня не касается, но против я не была, это факт", — добавила блогерша.
В настоящий момент правоохранители задержали и Руслана, и Асю. Проводится проверка.
А ранее Лайф рассказывал о блогерше Вероне, которая перешла на контент 18+, разрешив только смотреть на её пышные формы. Сейчас на её инстаграм подписано 3,4 млн человек.
Лента новостей
Исчезли, бросив палатку с вещами и едой: В Подмосковье третий день ищут пропавших у Никитских пещер туристов
30 сентября, 15:47
Терапевт раскрыл, сколько случаев ОРВИ могут на самом деле быть ковидом
30 сентября, 15:36
Психиатр предупредил избавившуюся от отцовской опеки Бритни Спирс о миллионе искушений
30 сентября, 15:33
Комментариев: 1
Интересно , в Таджикистане на фоне мечети он такое фото сбацает ... ?