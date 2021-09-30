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Задержанная блогерша оправдалась за пикантную съёмку на фоне храма

Ася уверяет, что готова общаться с правоохранителями. После публикации фотографий девушке стали угрожать мужчины гораздо старше её самой.

30 сентября, 15:56
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<p>Скриншот видео © TikTok / <a href="https://www.tiktok.com/@690000i" target="_blank" rel="noopener noreferrer">690000i</a></p>

Скриншот видео © TikTok / 690000i

Блогерша Ася Акимова прокомментировала Лайфу скандал, в который угодила из-за провокационной съёмки с тиктокером Русланом Бобиевым на фоне храма Василия Блаженного в столице, и заверила, что готова отвечать за свои действия перед правоохранителями, но не перед пользователями, обрушившимися с критикой.

"Угрозы поступают бесконечно, но я уверена, что вскоре это забудется. Это просто фото, никто не думал, что всё это начнётся. Люди забывают про веру, когда им выгодно, но вспоминают, когда надо кому-то подпортить жизнь", — сказала Акимова.

Блогера с девушкой задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма

Блогера с девушкой задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма

По её словам, угрозы ей пишут мужчины гораздо старше и больше её, пытаясь напугать. При этом изначально о съёмках в полицейской форме они с Бобиевым не договаривались, идея возникла спонтанно, когда ребята снимали милое видео. Девушка призналась, что очень любит форму правоохранителей и заказала её очень давно в Сети, когда мечтала стать полицейским, но не прошла отбор.

Видео предоставлено Лайфу Асей Акимовой

"На моём аккаунте такого фото, как у Руслана, не имеется, потому что я не посчитала нужным это выкладывать. Я за красивые и милые кадры, то, что выкладывает Руслан, меня не касается, но против я не была, это факт", — добавила блогерша.

В настоящий момент правоохранители задержали и Руслана, и Асю. Проводится проверка.

А ранее Лайф рассказывал о блогерше Вероне, которая перешла на контент 18+, разрешив только смотреть на её пышные формы. Сейчас на её инстаграм подписано 3,4 млн человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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Комментариев: 1

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Серега Сантана30 сентября, 20:57

Интересно , в Таджикистане на фоне мечети он такое фото сбацает ... ?

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