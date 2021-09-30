Исчезли, бросив палатку с вещами и едой: В Подмосковье третий день ищут пропавших у Никитских пещер туристов
Спелеологи опасаются, что люди, ночевавшие у каменоломен, могли заблудиться. Судя по оставленным в палатке вещам, пропавших двое — мужчина и женщина.
Фото © VK / arbuznik91
Пустую палатку с вещами обнаружили неподалёку от Никитских каменоломен. Это одна из сложнейших в Подмосковье пещерных систем, куда точно не стоит спускаться новичку, особенно без сопровождения опытного спелеолога. Туристы, обнаружившие брошенную палатку, предполагают, что её хозяева могли заблудиться в пещерах, сообщает телеканал "360°".
Фотография палатки и её содержимого появилась в местном паблике во "ВКонтакте". По наблюдениям местных, она появилась у пещер ещё до выходных. Документов внутри найти не удалось, но есть тёплая женская и мужская одежда, мусор и припасы.
По словам главы Управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Домодедова Анатолия Салихова, информацию о палатке передали в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 ещё 28 сентября. С тех пор потенциально пропавших туристов ищут. В операции задействованы силы полиции и администрации городского округа.
"Поступило сообщение, что на берегу реки Рожайка установлена палатка на двух человек. Расстояние до Никитских пещер — примерно полтора километра. Информация незамедлительно была передана в ОМВД. Заявлений и обращений о пропавших жителях в ЕДДС и в УВД не поступало", — уточнил он.
Напомним, что прошлой зимой группа из восьми детей и двух взрослых пропала в подмосковных пещерах Сьяны. У входа спасатели нашли лишь организатора экспедиции. Полиция установила, что о своей деятельности он никому не отчитывался и не регистрировался как предприниматель. Позже всех членов группы нашли живыми и невредимыми, а вход в пещеры уничтожили, чтобы больше никто не потерялся.
Комментариев: 1
Вот опять куча недостоверной и непроверенной инфы и всё про пещеры. Хотя это старая стоянка кучи туристов, а до пещер там очень далеко и они явно ни при чём. Но нет же, вы раздуваете хайп вокруг подземли. Добиваетесь чтобы и тут всё закрыли?