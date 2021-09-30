Исчезли, бросив палатку с вещами и едой: В Подмосковье третий день ищут пропавших у Никитских пещер туристов

Спелеологи опасаются, что люди, ночевавшие у каменоломен, могли заблудиться. Судя по оставленным в палатке вещам, пропавших двое — мужчина и женщина.