Психиатр предупредил избавившуюся от отцовской опеки Бритни Спирс о миллионе искушений

Поведение одного и того же человека в молодом возрасте и более зрелом может кардинально отличаться. Об этом Лайфу заявил российский врач-психиатр Василий Шуров, комментируя новость о том, что поп-певица Бритни Спирс выведена из-под опеки отца, под которой находилась 13 лет как недееспособная.

Наш собеседник напомнил, что в прошлом звезды было немало поводов для беспокойства. Эксперт припомнил Бритни неуправляемое поведение, употребление запрещённых веществ, эксперименты с внешностью и то, как она забила на собственных детей. Всё это и многое другое поистине выглядело как полное безумие.

"Я понимаю, почему эта опека была назначена, но такой длительный срок и вплоть до того, что папа поставил ей внутриматочную спираль и контролировал её возможность иметь потомство... На мой взгляд, это всё-таки перебор, особенно если человек не признан недееспособным", — сказал психиатр.

Василий Шуров считает, что знаменитости нужно дать шанс. Сейчас, когда она выбралась из-под родительского надзора, внимания общественности будет больше, подчеркнул он.

"Если что-то пойдёт не так, точно так же очень быстро можно будет это всё вернуть. То, что она демонстрировала крайнюю степень неуправляемости и деструктивного поведения, — это факт, но то, что было в 20 лет, и то, что сейчас, — это могут быть два разных человека. Время покажет", — уточнил специалист.

Эксперт не исключил, что на свободе от диктаторского присмотра певица может вернуться к употреблению наркотиков, неконтролируемым связям и так далее, ведь "искушений миллион". Он не исключил, что было бы разумнее снимать ограничения постепенно, а не обрушивать на голову исполнительницы уже непривычную ей свободу.

"Я думаю, всё понятно будет в течение текущего года. Столкновение с большими деньгами, к сожалению, это безумное искушение. Мы знаем истории Эми Уайнхаус, всех остальных, когда наркотики, алкоголь заканчивались передозировкой, гибелью или длительным пребыванием в реабилитационных центрах", — напомнил Василий Шуров.

Тем не менее психиатр отметил, что, со своей стороны, даёт Бритни Спирс большой шанс на адаптацию. Он подчеркнул, что память о тираническом режиме отца не позволит ей вернуться к прежнему разрушающему образу жизни.