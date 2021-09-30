Арест главы Group-IB Сачкова может быть связан с делом экс-офицеров ФСБ о госизмене

Арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которых в апреле 2019 года осудили за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.