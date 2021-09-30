Арест главы Group-IB Сачкова может быть связан с делом экс-офицеров ФСБ о госизмене
Сообщается, что ранее основатель IT-компании был допрошен по делу Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова в качестве свидетеля.
Илья Сачков. Фото © Instagram / sachkot
Арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которых в апреле 2019 года осудили за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Дело самого Сачкова может быть связано с делом Докучаева и Михайлова. Известно, что Сачков ранее был допрошен по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля", — указал собеседник агентства.
Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. 28 сентября в московском офисе компании прошли обыски, а на следующий день, 29 сентября, — в офисах в Санкт-Петербурге. При этом в Group-IB назвали фейком информацию об обысках в офисах в Северной столице.
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