Правительство предлагает увеличить МРОТ в следующем году до 13 617 рублей
Это позволит повысить зарплату 2,7 миллиона граждан, почти половина из которых работает в госучреждениях.
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Правительство РФ предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,4%, до 13 617 рублей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.
С 1 января текущего года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. В пояснительной записке отмечается, что повышение на 825 рублей поможет повысить зарплату 2,7 миллиона граждан, почти половина из которых работает в госучреждениях.
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В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года. Средства на реализацию предусмотрены в соответствующих бюджетах.
Напомним, что, согласно нынешней методике расчёта МРОТ (вступила в силу с 1 января 2021 года), показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. В 2022-м он вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей.
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