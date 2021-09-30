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Правительство предлагает увеличить МРОТ в следующем году до 13 617 рублей

Это позволит повысить зарплату 2,7 миллиона граждан, почти половина из которых работает в госучреждениях.

30 сентября, 15:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Правительство РФ предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,4%, до 13 617 рублей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

С 1 января текущего года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. В пояснительной записке отмечается, что повышение на 825 рублей поможет повысить зарплату 2,7 миллиона граждан, почти половина из которых работает в госучреждениях.

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В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года. Средства на реализацию предусмотрены в соответствующих бюджетах.

Напомним, что, согласно нынешней методике расчёта МРОТ (вступила в силу с 1 января 2021 года), показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. В 2022-м он вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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