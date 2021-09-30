Правительство предлагает увеличить МРОТ в следующем году до 13 617 рублей

Правительство РФ предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,4%, до 13 617 рублей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

С 1 января текущего года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. В пояснительной записке отмечается, что повышение на 825 рублей поможет повысить зарплату 2,7 миллиона граждан, почти половина из которых работает в госучреждениях.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года. Средства на реализацию предусмотрены в соответствующих бюджетах.