Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о незаконном пересечении границы РФ и Украины главным редактором издания The Insider* Романом Доброхотовым. В телеграм-канале дипломат напомнила, что, по версии следствия, в ночь на 1 августа 2021 года Доброхотов прибыл в приграничный пункт в Воронежской области, откуда пешком ушёл в Незалежную в обход пропускных пунктов.

"Интересно, копыта привязывал к ногам или и без них следы не выдали?" — написала Захарова в посте.

Во времена СССР было популярно мнение, что для пересечения границы иностранные шпионы специально надевают копыта — так якобы можно запутать пограничников.

Ранее стало известно, что главред The Insider Роман Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины. Журналист нарушил закон в августе текущего года при посредничестве иных лиц, сообщили в ФСБ.