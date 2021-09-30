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"Копыта привязывал к ногам?": Захарова прокомментировала побег главреда The Insider Доброхотова на Украину

Ранее в ФСБ сообщили, что при посредничестве иных лиц журналист в августе этого года незаконно пересёк границу с Незалежной.

30 сентября, 15:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Фото © Facebook / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о незаконном пересечении границы РФ и Украины главным редактором издания The Insider* Романом Доброхотовым. В телеграм-канале дипломат напомнила, что, по версии следствия, в ночь на 1 августа 2021 года Доброхотов прибыл в приграничный пункт в Воронежской области, откуда пешком ушёл в Незалежную в обход пропускных пунктов.

"Интересно, копыта привязывал к ногам или и без них следы не выдали?" — написала Захарова в посте.

Во времена СССР было популярно мнение, что для пересечения границы иностранные шпионы специально надевают копыта — так якобы можно запутать пограничников.

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Ранее стало известно, что главред The Insider Роман Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины. Журналист нарушил закон в августе текущего года при посредничестве иных лиц, сообщили в ФСБ.

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Напомним, о том, что на Доброхотова завели уголовное дело, стало известно ранее. При этом, по словам адвоката журналиста, в квартире родителей и супруги Романа прошли обыски. А в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа и индивидуально не определённых сотрудников ГРУ Минобороны России.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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