"Копыта привязывал к ногам?": Захарова прокомментировала побег главреда The Insider Доброхотова на Украину
Ранее в ФСБ сообщили, что при посредничестве иных лиц журналист в августе этого года незаконно пересёк границу с Незалежной.
Фото © Facebook / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о незаконном пересечении границы РФ и Украины главным редактором издания The Insider* Романом Доброхотовым. В телеграм-канале дипломат напомнила, что, по версии следствия, в ночь на 1 августа 2021 года Доброхотов прибыл в приграничный пункт в Воронежской области, откуда пешком ушёл в Незалежную в обход пропускных пунктов.
"Интересно, копыта привязывал к ногам или и без них следы не выдали?" — написала Захарова в посте.
Во времена СССР было популярно мнение, что для пересечения границы иностранные шпионы специально надевают копыта — так якобы можно запутать пограничников.
Ранее стало известно, что главред The Insider Роман Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины. Журналист нарушил закон в августе текущего года при посредничестве иных лиц, сообщили в ФСБ.
Напомним, о том, что на Доброхотова завели уголовное дело, стало известно ранее. При этом, по словам адвоката журналиста, в квартире родителей и супруги Романа прошли обыски. А в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа и индивидуально не определённых сотрудников ГРУ Минобороны России.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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