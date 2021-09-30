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Голикова рассказала о наступающем "сложном периоде" из-за роста заболеваемости ковидом

Вице-премьер попросила граждан быть аккуратными, соблюдать ограничительные меры, а также беречь себя и близких.

30 сентября, 14:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России из-за возросшего числа заражений коронавирусом наступает сложный период. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъём заболеваемости", — сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

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Вице-премьер попросила граждан быть аккуратными, соблюдать ограничительные меры, а также беречь себя и близких.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с ковидом в России, заметив, что волна нарастает. По его словам, регионам придётся реагировать на происходящее.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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