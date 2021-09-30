Голикова рассказала о наступающем "сложном периоде" из-за роста заболеваемости ковидом

В России из-за возросшего числа заражений коронавирусом наступает сложный период. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъём заболеваемости", — сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Вице-премьер попросила граждан быть аккуратными, соблюдать ограничительные меры, а также беречь себя и близких.