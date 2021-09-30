Голикова рассказала о наступающем "сложном периоде" из-за роста заболеваемости ковидом
Вице-премьер попросила граждан быть аккуратными, соблюдать ограничительные меры, а также беречь себя и близких.
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В России из-за возросшего числа заражений коронавирусом наступает сложный период. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъём заболеваемости", — сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Вице-премьер попросила граждан быть аккуратными, соблюдать ограничительные меры, а также беречь себя и близких.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с ковидом в России, заметив, что волна нарастает. По его словам, регионам придётся реагировать на происходящее.
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