The Insider получил более 9 млн рублей в криптовалюте после признания иноагентом

Издание The Insider*, главредом которого является Роман Доброхотов, получило 9,3 миллиона рублей пожертвований в криптовалюте после того, как в июле 2021 года его признали иноагентом. Об этом свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchair по состоянию на 29 сентября. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период. С января 2020 года издание собрало на криптокошельки 1,8 миллиона рублей, сообщает RT.

Уточним, что у издания есть кошельки для пожертвований в трёх криптовалютах: биткоине (BTC), эфире (ETH) и стелларе (XLM). Так, к 29 сентября текущего года на них поступило 3,7 BTC, 0,55 ETH и 317 XLM. По курсам на этот день стоимость всех валют в рублях составляла 11,1 миллиона рублей (153,1 тысячи долларов), при этом большая часть средств поступила на кошельки с 23 июля.

А 26 сентября издание получило самое крупное пожертвование за всё время существования кошелька — 3,037 BTC одним платежом (9,1 миллиона рублей по курсу на момент операции).

На главреда The Insider завели уголовное дело, это стало известно ранее. При этом, по словам адвоката журналиста, обыски проходили в квартире родителей и супруги Романа. А в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа и индивидуально не определённых сотрудников ГРУ Минобороны России. Полиция провела обыски дома у журналиста.