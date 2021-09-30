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В Москве отец решил вступиться за дочь и открыл стрельбу возле школы

У ученицы 10-го класса произошёл конфликт со знакомыми, и она пожаловалась родителю.

30 сентября, 14:07
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Житель Москвы открыл стрельбу возле школы на северо-востоке столицы, пытаясь вступиться за дочь-десятиклассницу. Сейчас мужчина задержан, сообщает источник Лайфа. Информацию подтвердили в столичном ГУ МВД РФ.

"Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы произошёл конфликт с её знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвёл один выстрел вверх из травматического оружия", — говорится в сообщении полиции.

В результате никто не пострадал, на место вызывали полицию. Сейчас правоохранители общаются со вспыльчивым москвичом.

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А ранее в городе Ковылкино в Мордовии мужчина отстреливал кошек во дворе многоквартирного дома. На опубликованных в Сети кадрах видно, что в это время рядом играли дети.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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