В Москве отец решил вступиться за дочь и открыл стрельбу возле школы

Житель Москвы открыл стрельбу возле школы на северо-востоке столицы, пытаясь вступиться за дочь-десятиклассницу. Сейчас мужчина задержан, сообщает источник Лайфа. Информацию подтвердили в столичном ГУ МВД РФ.

"Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы произошёл конфликт с её знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвёл один выстрел вверх из травматического оружия", — говорится в сообщении полиции.

В результате никто не пострадал, на место вызывали полицию. Сейчас правоохранители общаются со вспыльчивым москвичом.