Депутат Морозов призвал не идеализировать приговор экс-президенту Франции Саркози

Иллюзий относительно качества западной демократии собеседник Лайфа не питает, ведь Фемида иногда работает на решение политических задач.

Избранный депутат Государственной думы Олег Морозов в беседе с Лайфом оценил вердикт суда Франции по делу экс-главы республики Николя Саркози. Напомним, политика признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудили на год заключения. Отбывать наказание он будет вне тюрьмы, но с электронным браслетом. Как указал Морозов, иллюзий насчёт качества западной демократии он не питает. Хороший тому пример — ситуация с ранее оправданным французским судом экс-главой МВФ Домиником Стросс-Каном, которому вменяли сутенёрство.

"Это показывает, как Фемида иногда работает для того, чтобы решить те или иные политические задачи. Я не знаю, насколько справедливый приговор Саркози. Во-первых, у меня в равной степени нет уверенности в том, что это не мотивированное политическое решение. Во-вторых, его не судят за то, в чём он действительно виноват, потому что, насколько мне известно, история связана с [Муаммаром] Каддафи (ливийский революционер. — Прим. Лайфа) и его деньгами, она очень сильно наследила в биографии Саркози", — пояснил Морозов.

Наш собеседник считает, что приговор бывшему президенту Саркози является лишь "отвлекающим манёвром", цель которого — наказание за "низшие" провинности, чтобы вместе с тем не обнаружились преступления посерьёзнее. Однако парламентарий отметил, что не считает нужным "идеализировать решение" парижского суда "ни в сторону справедливости, ни в сторону того, что это сведение политических счётов".