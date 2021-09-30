Журналист рассказал, как мошенники из Киева разводят россиян, притворяясь работниками банков

Корреспондент украинского издания "Страна.ua" Владислав Бовтрук фиктивно устроился на работу в киевский кол-центр, где работники разводят клиентов российских банков и заставляют переводить свои средства на чужие счета.

Отмечается, что один из таких центров располагается в центре столицы — на улице Владимирской, рядом находится главный офис Службы безопасности Украины. Только что трудоустроившихся отводят к тем, кто совершает холодные звонки.

"Все сотрудники чётко осознают, что они занимаются мошенничеством. Они представляются жертвам вымышленными именами и звонят им через программы подмены номеров, которые копируют номера реальных сотрудников российского Сбербанка или МВД РФ", — сказано в материале.

Перед началом работы сотрудники получают специальную методичку, где прописаны советы о том, как правильно "разводить лохов". В ней, в частности, прописано, что, если "лох" задаёт вопросы по направленному СМС, нужно отвечать, что оно пришло не от службы безопасности, а от технического отдела. А на СБ клиент будет переведён после заполнения заявки.

Помимо прочего, сотрудники должны "верить" и "вкладывать душу" в то, что говорят, ведь с "людьми нужно найти контакт и расположить к себе". Также с клиентами нельзя ругаться, а когда речь заходит о крупных или маленьких суммах, необходимо соблюдать нейтралитет.