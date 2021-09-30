Личный окулист Навального заявила, что "стала пешкой в игре" блогера

Личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева ответила на вопросы и сомнения, связанные с её заявлением о разрыве отношений с ФБК*. По её словам, команда и она сама поневоле стали пешками в чужой игре. Об этом она рассказала в видеообращении на канале в "Ютубе".

"Мы работаем и тратим свои силы не на войну с государством, а на помощь нашей стране и всем вам, людям, которые в ней живут. Да, нам оказывали финансовую, медийную и юридическую поддержку, но тем самым нас втянули в политику. Мы, и сами того не понимая, стали пешками в чужой игре", — сказала Васильева.

Она подчеркнула, что вместе с командой ставит на первое место медицину, "а политикой есть кому заниматься". По словам окулиста Навального, организация продолжит свою деятельность и не будет "воевать с государством", а направит силы на помощь людям.

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов. Этой организации больше не существует, так как она была ликвидирована по закону "О противодействии экстремистской деятельности".