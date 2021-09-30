Решивший омолодиться пожилой москвич украл косметику на 1,2 млн рублей

На одном из столичных складов недосчитались 336 тюбиков омолаживающей косметики. Как оказалось, украл средства пожилой мужчина, что интересно — не на продажу, а для личного пользования. Подробности этой истории рассказал сайту kp.ru источник.

Кража косметики была совершена ещё в мае, пропажу обнаружили не сразу из-за больших оборотов продукции. Во время инвентаризации летом выявили недостачу 336 тюбиков с омолаживающей сывороткой общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. После этого руководитель службы безопасности компании обратился в полицию.

На поиски "омолодившегося" преступника сотрудники правопорядка потратили почти два месяца. Несмотря на кажущуюся безнадёжность разыскной операции, полицейским всё же удалось найти злоумышленника. Им оказался 60-летний житель столицы, который без промедления сознался в содеянном.

"Поступило заявление о том, что неустановленное лицо, находясь в помещении складского комплекса, похитило омолаживающую сыворотку общей стоимостью 1 171 800 рублей. В результате расследования был задержан и полностью изобличён в содеянном 60-летний местный житель", — сообщил собеседник сайта.

В ходе допроса пенсионер рассказал, что не планировал сбывать украденное. Косметические "молодильные яблочки" мужчина хотел использовать сам. За кражу на него завели уголовное дело.