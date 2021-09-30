Решивший омолодиться пожилой москвич украл косметику на 1,2 млн рублей
На поиски пенсионера ушло почти два месяца. Задержанный заверил правоохранителей, что продавать сыворотку не собирался.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
На одном из столичных складов недосчитались 336 тюбиков омолаживающей косметики. Как оказалось, украл средства пожилой мужчина, что интересно — не на продажу, а для личного пользования. Подробности этой истории рассказал сайту kp.ru источник.
Кража косметики была совершена ещё в мае, пропажу обнаружили не сразу из-за больших оборотов продукции. Во время инвентаризации летом выявили недостачу 336 тюбиков с омолаживающей сывороткой общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. После этого руководитель службы безопасности компании обратился в полицию.
Порноактриса и охранник из "Пятёрочки": Кто стоит за скандальными фитнес-клубами, которые "пылесосят" кошельки клиентов
На поиски "омолодившегося" преступника сотрудники правопорядка потратили почти два месяца. Несмотря на кажущуюся безнадёжность разыскной операции, полицейским всё же удалось найти злоумышленника. Им оказался 60-летний житель столицы, который без промедления сознался в содеянном.
"Поступило заявление о том, что неустановленное лицо, находясь в помещении складского комплекса, похитило омолаживающую сыворотку общей стоимостью 1 171 800 рублей. В результате расследования был задержан и полностью изобличён в содеянном 60-летний местный житель", — сообщил собеседник сайта.
В ходе допроса пенсионер рассказал, что не планировал сбывать украденное. Косметические "молодильные яблочки" мужчина хотел использовать сам. За кражу на него завели уголовное дело.
Ранее сообщалось, что художник украл шесть миллионов, выданных музеем для создания картины, и назвал это произведением искусства. Теперь руководство Kunsten обдумывает решение о том, чтобы заявить на творца в полицию, ведь тот отказывается возвращать деньги.
Комментариев: 0