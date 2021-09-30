Россияне тратят четверть зарплаты на кружки и репетиторов для детей

Каждая вторая российская семья вкладывает до четверти зарплаты ежемесячно в дополнительное образование ребёнка. Расчёты делались исходя из среднего жалования по России за август 2021 года. Данные опроса международной школы программирования для детей "Алгоритмика" свидетельствуют, что каждые шестые родители тратят на обучение чада до 30 тысяч рублей. В исследовании приняли участие 1033 родителя школьников из разных регионов страны.

"Опрос показал, что российские родители особенно ценят офлайн-занятия и индивидуальный подход к ребёнку — эти варианты ответов выбрали более 40% респондентов. Наша методология позволяет каждому ребёнку развиваться по индивидуальной учебной траектории. Это позволило нам обучить уже более 500 тысяч школьников в 58 странах мира", — отметил Андрей Лобанов, основатель "Алгоритмики".

Так, трое из четырёх детей регулярно ходят на дополнительные занятия, а для 14% преподаватели проводят их дома под руководством родителей. 5% детей занимаются с помощью онлайн-платформ. В среднем у российского школьника уходит на посещение дополнительных занятий от двух до пяти часов в неделю. Также отмечается, что 43% детей посещают одновременно до трёх различных курсов, а каждый четвёртый — только один.

Таким образом, 51% российских семей отдают за дополнительное образование одного ребёнка до 15 тысяч рублей ежемесячно. 29% родителей указали, что им хватает пяти тысяч рублей в месяц на такие траты. А каждая десятая семья расходует до 30 тысяч рублей. Отмечается, что больше всего родители готовы вкладываться в дополнительное образование подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

"А каждая пятнадцатая семья тратит до 50 000 рублей в месяц на курсы для подростка", — говорится в релизе.

При этом 30% семей выбирают платные дополнительные занятия, чтобы увидеть результат в достижениях ребёнка, 26% — поддержать его интересы, 23% — окружить друзьями со схожими увлечениями. Также родители, которые отводят своих дошколят на занятия, хотят вырастить успешных людей (23%). Что касается подростков, то там основная цель — сдача экзаменов на уровне (29%). А почти каждый четвёртый родитель (23%) уверен, что школьная программа устарела и даёт только основы, которых недостаточно для полноценного образования ребёнка.