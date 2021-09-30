Минтруд изучит предложение о ежегодной выплате по 20 тысяч рублей на школьников

Предложение Счётной палаты о ежегодной выплате в размере 20 тысяч рублей на школьников из материнского капитала будет изучено. Об этом сообщила заместитель главы Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Новые предложения Счётной палаты также будут внимательно изучены", — сказала она журналистам.

Баталина уточнила, что Правительство РФ постоянно реагирует на общественный запрос и расширяет возможности семей по использованию маткапитала. При этом она напомнила, что маткапитал предоставляется с 2007 года и половина детей, на которых он был выдан, ещё не достигли школьного возраста. А с 2020 года практически половина выдаваемых сертификатов оформляется на первого ребёнка, соответственно, предлагаемая мера не коснётся большого числа семей.

Замглавы ведомства заметила, что семьи, получившие маткапитал и воспитывающие подростков школьного возраста, в большинстве своём уже распорядились им. В таких случаях родители также не смогут воспользоваться предложенной выплатой, заметила Баталина.