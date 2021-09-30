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Минтруд изучит предложение о ежегодной выплате по 20 тысяч рублей на школьников

При этом замглавы ведомства напомнила о категориях семей, которые не смогут претендовать на эти средства по тем или иным причинам.

30 сентября, 12:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Предложение Счётной палаты о ежегодной выплате в размере 20 тысяч рублей на школьников из материнского капитала будет изучено. Об этом сообщила заместитель главы Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Новые предложения Счётной палаты также будут внимательно изучены", — сказала она журналистам.

Баталина уточнила, что Правительство РФ постоянно реагирует на общественный запрос и расширяет возможности семей по использованию маткапитала. При этом она напомнила, что маткапитал предоставляется с 2007 года и половина детей, на которых он был выдан, ещё не достигли школьного возраста. А с 2020 года практически половина выдаваемых сертификатов оформляется на первого ребёнка, соответственно, предлагаемая мера не коснётся большого числа семей.

Счётная палата обнаружила неравенство в выплате маткапитала

Счётная палата обнаружила неравенство в выплате маткапитала

Замглавы ведомства заметила, что семьи, получившие маткапитал и воспитывающие подростков школьного возраста, в большинстве своём уже распорядились им. В таких случаях родители также не смогут воспользоваться предложенной выплатой, заметила Баталина.

Напомним, Счётная палата предложила ежегодно выплачивать по 20 тысяч рублей на школьников из материнского капитала. В ведомстве считают, что расходы бюджета на эти цели составят около 60 миллиардов рублей в год.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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