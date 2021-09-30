Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным
Украинский лидер передал турецкому коллеге список из 450 осуждённых в России украинцев, чтобы тот выразил беспокойство об их судьбе на встрече в Сочи.
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото © Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавней встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН передал ему список из 450 украинцев, которые осуждены в России и Донбассе, просив "замолвить слово" за них перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Зеленский попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок", — сообщил он.
Такой же список с 450 фамилиями Зеленский передал президенту США Джо Байдену, генсеку ООН Антониу Гутерришу, премьеру Великобритании Борису Джонсону и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
Ранее, 29 сентября, в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана. В ходе приветственного слова Путин выразил благодарность турецкому лидеру за его позицию по строительству "Турецкого потока", а Эрдоган поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с природными пожарами в республике и выразил соболезнования в связи с крушением во время тушения огня российского самолёта Бе-200. В ходе встречи российский лидер заявил, что РФ и Турция научились находить компромиссы, несмотря на непростой переговорный процесс.
А вот шла ли речь об украинцах из списка Зеленского, в Кремле не сообщали.
Комментариев: 2
Закон "подворотней братвы" тут не действует, каждый за себя.
Зе такой простой, отсутствует политическая этика. Это не прилично для главы государства выискивать подельников для решения своих проблем.