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Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным

Украинский лидер передал турецкому коллеге список из 450 осуждённых в России украинцев, чтобы тот выразил беспокойство об их судьбе на встрече в Сочи.

30 сентября, 12:36
<p>Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/all" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото © Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавней встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН передал ему список из 450 украинцев, которые осуждены в России и Донбассе, просив "замолвить слово" за них перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Зеленский попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок", — сообщил он.

Такой же список с 450 фамилиями Зеленский передал президенту США Джо Байдену, генсеку ООН Антониу Гутерришу, премьеру Великобритании Борису Джонсону и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Эрдоган в Сочи пригласил Путина посетить Турцию с ответным визитом

Эрдоган в Сочи пригласил Путина посетить Турцию с ответным визитом

Ранее, 29 сентября, в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана. В ходе приветственного слова Путин выразил благодарность турецкому лидеру за его позицию по строительству "Турецкого потока", а Эрдоган поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с природными пожарами в республике и выразил соболезнования в связи с крушением во время тушения огня российского самолёта Бе-200. В ходе встречи российский лидер заявил, что РФ и Турция научились находить компромиссы, несмотря на непростой переговорный процесс.

А вот шла ли речь об украинцах из списка Зеленского, в Кремле не сообщали.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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Комментариев: 2

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Валентина Шувалова30 сентября, 17:43

Закон "подворотней братвы" тут не действует, каждый за себя.

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Валентина Шувалова30 сентября, 17:36

Зе такой простой, отсутствует политическая этика. Это не прилично для главы государства выискивать подельников для решения своих проблем.

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