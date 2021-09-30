Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавней встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН передал ему список из 450 украинцев, которые осуждены в России и Донбассе, просив "замолвить слово" за них перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Зеленский попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок", — сообщил он.

Такой же список с 450 фамилиями Зеленский передал президенту США Джо Байдену, генсеку ООН Антониу Гутерришу, премьеру Великобритании Борису Джонсону и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.