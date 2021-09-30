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Эрдоган в Сочи пригласил Путина посетить Турцию с ответным визитом

По словам турецкого президента, российский лидер отреагировал на его предложение положительно.

30 сентября, 10:42
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своей поездки в Сочи пригласил российского лидера Владимира Путина посетить его страну с ответным визитом. Слова лидера республики приводит телеканал NTV.

"Я предложил ему совершить ответный визит в ближайшее время. Он положительно к этому отнёсся", — сказал Эрдоган представителям СМИ на борту президентского самолёта.

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Также президент предложил до конца текущего года провести российско-турецкий совет сотрудничества высшего уровня. На такое предложение Путин отреагировал позитивно, уточнил Эрдоган.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана прошли накануне, 29 сентября, в Сочи. Они продлились более двух часов. В ходе приветственного слова Путин выразил благодарность турецкому лидеру за его позицию по строительству "Турецкого потока", а Эрдоган поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с природными пожарами в республике и выразил соболезнования в связи с крушением во время тушения огня российского самолёта Бе-200.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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