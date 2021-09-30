Эрдоган в Сочи пригласил Путина посетить Турцию с ответным визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своей поездки в Сочи пригласил российского лидера Владимира Путина посетить его страну с ответным визитом. Слова лидера республики приводит телеканал NTV.

"Я предложил ему совершить ответный визит в ближайшее время. Он положительно к этому отнёсся", — сказал Эрдоган представителям СМИ на борту президентского самолёта.