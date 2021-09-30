Синоптик раскрыл, когда в Москве выпадет снег

Сформировавшиеся в Москве погодные условия продержатся до второй половины октября — именно тогда жителям столицы стоит ожидать первый снег. Об этом в беседе с Лайфом сообщил ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

"Первый снег в перспективе очень дальний, и ближайшие две недели он точно не ожидается. Сейчас же погода у нас стабилизировалась, сентябрьские дожди окончились и преимущественных осадков не ожидается, погода будет сухой", — рассказал синоптик.

Так, по словам Старкова, даже на православный праздник Покров, который верующие отмечают 14 октября, знаменовавшийся раньше выпадением снега, формирования снежного покрова не произойдёт. Ждать этого стоит только в ноябре.

"В этом году снега стоит ожидать только во второй половине октября. Временный же снежный покров начинает формироваться в ноябре, а вот устойчивый — только в конце ноября", — сообщил синоптик.