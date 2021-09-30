Джигурда заявил о комплексах и невежестве у предлагающих приравнять феминизм к экстремизму

Актёр и певец Никита Джигурда не поддержал предложение признать экстремистскими движения радикального феминизма и чайлдфри. Он заявил, что подобные инициативы "подчёркивают закомплексованность и невежество мужчин".

"Я понимаю, что девочки, обожжённые мужским шовинизмом, мужским жлобством, выражают таким образом протест. Другой момент, что все эти движения используются с политическим подтекстом. Поэтому я противник запретительных мер, но понимаю и тех, кто боится агрессивно настроенных женщин, недовольных мужским поведением", — подчеркнул Джигурда.

Он добавил, что ещё с древних времён "всё ясно: есть мужчина, есть женщина, которые должны найти точки соприкосновения и взаимопонимания".