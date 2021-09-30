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Джигурда заявил о комплексах и невежестве у предлагающих приравнять феминизм к экстремизму

Он добавил, что ещё с древних времён "всё ясно: есть мужчина, есть женщина, которые должны найти точки соприкосновения и взаимопонимания".

30 сентября, 12:53
<p>Фото © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Актёр и певец Никита Джигурда не поддержал предложение признать экстремистскими движения радикального феминизма и чайлдфри. Он заявил, что подобные инициативы "подчёркивают закомплексованность и невежество мужчин".

"Я понимаю, что девочки, обожжённые мужским шовинизмом, мужским жлобством, выражают таким образом протест. Другой момент, что все эти движения используются с политическим подтекстом. Поэтому я противник запретительных мер, но понимаю и тех, кто боится агрессивно настроенных женщин, недовольных мужским поведением", — подчеркнул Джигурда.

Он добавил, что ещё с древних времён "всё ясно: есть мужчина, есть женщина, которые должны найти точки соприкосновения и взаимопонимания".

Гордон не нашла оснований приравнивать к экстремизму чайлдфри и радикальный феминизм

Гордон не нашла оснований приравнивать к экстремизму чайлдфри и радикальный феминизм

Напомним, ранее в России предложили признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри. По словам автора инициативы, такая мера позволит защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в Интернете.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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