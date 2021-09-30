Хинштейн: Оборотный штраф должен отрезвить и урезонить Facebook

Председатель Комитета Госдумы VII созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с Лайфом рассказал о размере штрафов, которые могут ждать Facebook за неудаление противоправного контента. Судя по всему, речь идёт об очень чувствительных, если не сказать космических, суммах, поскольку самый эффективный инструмент, который заставляет ИТ-гигантов соблюдать закон и вести себя более конструктивно, — это реальная угроза потери существенной части прибыли от российского рынка. В этом плане оборотный штраф "должен отрезвить и урезонить" Facebook, считает наш собеседник.

"Поясню, что оборотные штрафы — административные взыскания, которые могут составлять значительную долю годового оборота. Так, за неудаление противоправного контента взыскания от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании может получить Facebook. А выручка компании в российском сегменте оценивается в пределах 12 млрд рублей", — отметил Хинштейн.

Собеседник Лайфа убеждён, что иностранные технологические компании, получающие прибыль с российского рынка, должны соблюдать российское законодательство и уважать интересы российских пользователей. Однако международные ИТ-гиганты регулярно демонстрируют своё пренебрежительное отношение к требованиям российских регуляторов и нежелание как соблюдать закон, так и оплачивать наложенные судом штрафы за его нарушения.

"Россия, как и другие цивилизованные страны мира, обязана защищать своих граждан, бизнес от этого произвола и требовать беспрекословного исполнения действующего национального законодательства. Считаю, что действия Роскомнадзора по привлечению Facebook и Google к ответственности за неоднократное нарушение действующего законодательства, за систематическое неудаление противоправного и деструктивного контента полностью обоснованны", — подчёркивает он.

Хинштейн отметил, что регулятор давно ведёт последовательную работу по принуждению иностранных компаний к соблюдению российского законодательства, чего нельзя сказать о заявлениях глав иностранных техногигантов. ИТ-корпорации регулярно заявляют, что они вне политики и несут общемировую миссию, не связывая свою работу с каким-либо государством.

"Это правильные тезисы, но на практике мы видим другую картину. Глава YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что сервис сделает всё возможное для урегулирования работы в России. И буквально через день видеохостинг заблокировал два немецких канала Russia Today. А кроме того, были внесены изменения в правила распространения информации о выборах, которые делают неприкосновенными одни страны и абсолютно бесправными другие", — указывает собеседник Лайфа.

Парламентарий добавил, что кроме оборотных штрафов в арсенале регулятора есть и другие меры по принуждению к исполнению требований законодательства Российской Федерации, в числе которых запрет на распространение рекламы, ограничение переводов денежных средств и, как самая крайняя мера, частичное и полное ограничение доступа к информационному ресурсу.

Лайф уже сообщал, что Роскомнадзор планирует составить протоколы на американские компании Google и Facebook за повторный отказ удалить запрещённую информацию. Однако теперь речь может идти о больших суммах — доли от их годовой выручки в России.