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"Абсолютная глупость": Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ

Президент отметил, что эти обсуждения являются "выдумкой коллективного Запада".

30 сентября, 13:54

Фото © Thomas Peter - Pool/Getty Images

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ. Видео © телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ вообще не стоит на повестке дня и является "выдумкой коллективного Запада".

"Это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет ещё сильнее унитарного образования", — отметил он в интервью CNN.

"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии

"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии

А в августе этого года Лукашенко уже затрагивал тему интеграции с Россией. По словам политика, Минск никогда не был против теснейшего союза с Москвой, но основа такого сотрудничества, со слов Лукашенко, — это "одинаковые условия и равноправие", достичь которого порой непросто. Кроме того, президент Белоруссии добавил, что включение страны в состав России стало бы "головной болью" для Кремля. При этом Лукашенко подчёркивал, что Западу не удастся оторвать Белоруссию от России и склонить её на свою сторону.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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