"Это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет ещё сильнее унитарного образования", — отметил он в интервью CNN.

А в августе этого года Лукашенко уже затрагивал тему интеграции с Россией. По словам политика, Минск никогда не был против теснейшего союза с Москвой, но основа такого сотрудничества, со слов Лукашенко, — это "одинаковые условия и равноправие", достичь которого порой непросто. Кроме того, президент Белоруссии добавил, что включение страны в состав России стало бы "головной болью" для Кремля. При этом Лукашенко подчёркивал, что Западу не удастся оторвать Белоруссию от России и склонить её на свою сторону.