В МИД РФ появится департамент "мягкой силы"

Стратегией "мягкой силы" займётся новый департамент центрального аппарата Министерства иностранных дел России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Как указали собеседники агентства, подразделение возьмёт на себя координацию международных связей в областях культуры, науки, искусства, молодёжных обменов, образования и спорта.

Отмечается, что соответствующими полномочиями МИД РФ обладает в соответствии с Основными направлениями политики нашей страны в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Они были утверждены президентом 18 декабря 2010 года. Сейчас в министерстве нет такого подразделения, которое могло бы их "централизованно осуществлять". Полномочия пока распределены между департаментами ведомства.

"Планируется, что новый департамент возьмёт на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке, подготовку межправительственных договорённостей, контроль за выполнением международных обязательств Российской Федерации и реализацией государственных программ в этой области, будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам с учётом страновой специфики и запросов зарубежной аудитории", — объяснили в МИД РФ.

О дублировании функций Россотрудничества речи не идёт, подчеркнули в ведомстве.