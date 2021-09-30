Сбербанк заменит вице-президента на время расследования дела Раковой

Сбербанк на время расследования заменит вице-президента Марину Ракову, которая стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

"На время проведения следствия один из сотрудников Сбербанка будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой", — сообщили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.

СМИ писали, что со вчерашнего вечера она скрывается от органов следствия. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь, но Ракова выключила все телефоны и покинула место жительства, перестав общаться даже с родственниками. На работу сегодня утром она также не явилась.