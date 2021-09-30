Сбербанк заменит вице-президента на время расследования дела Раковой
СМИ писали, что со вчерашнего вечера она скрывается от органов следствия: не явилась на допрос, не вышла на работу, выключила телефоны и прекратила общение с родственниками.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Сбербанк на время расследования заменит вице-президента Марину Ракову, которая стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
"На время проведения следствия один из сотрудников Сбербанка будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой", — сообщили в пресс-службе.
Накануне стало известно, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.
СМИ писали, что со вчерашнего вечера она скрывается от органов следствия. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь, но Ракова выключила все телефоны и покинула место жительства, перестав общаться даже с родственниками. На работу сегодня утром она также не явилась.
А ранее Лайф писал, что сотрудники МВД РФ проводят проверку в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как Шанинка, по ряду вопросов, связанных с делом Раковой.
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