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Сбербанк заменит вице-президента на время расследования дела Раковой

СМИ писали, что со вчерашнего вечера она скрывается от органов следствия: не явилась на допрос, не вышла на работу, выключила телефоны и прекратила общение с родственниками.

30 сентября, 14:09
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Сбербанк на время расследования заменит вице-президента Марину Ракову, которая стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

"На время проведения следствия один из сотрудников Сбербанка будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой", сообщили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.

СМИ: Подозреваемая в хищении вице-президент Сбербанка Ракова скрылась от следствия

СМИ: Подозреваемая в хищении вице-президент Сбербанка Ракова скрылась от следствия

СМИ писали, что со вчерашнего вечера она скрывается от органов следствия. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь, но Ракова выключила все телефоны и покинула место жительства, перестав общаться даже с родственниками. На работу сегодня утром она также не явилась.

А ранее Лайф писал, что сотрудники МВД РФ проводят проверку в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как Шанинка, по ряду вопросов, связанных с делом Раковой.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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