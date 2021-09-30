Депутата Мосгордумы Енгалычеву задержали за организацию незаконной акции
Отмечается, что парламентарий получила повестку, однако не явилась в территориальное подразделение правоохранительных органов.
Екатерина Енгалычева. Фото © Мосгордума
Сотрудники полиции задержали депутата Московской городской думы от КПРФ Екатерину Енгалычеву за организацию незаконной акции в центре столицы. Парламентария доставили в Тверской районный суд для решения вопроса об административном наказании. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.
"Полицейскими установлена гражданка Енгалычева, депутат Московской городской думы от фракции КПРФ, которая при проведении публичных мероприятий неоднократно совершала административные правонарушения. В территориальное подразделение органа внутренних дел по повестке не явилась", — указано в релизе.
Отмечается, что в отношении депутата составлен протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или пикетирования".
Напомним, КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг в субботу, 25 сентября. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом. По данным ГУ МВД, в несогласованной акции КПРФ в центре Москвы участвовало 400 человек. Помимо обычных граждан на митинге присутствовали представители СМИ и блогосферы.
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