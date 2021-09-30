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Депутата Мосгордумы Енгалычеву задержали за организацию незаконной акции

Отмечается, что парламентарий получила повестку, однако не явилась в территориальное подразделение правоохранительных органов.

30 сентября, 14:44
<p>Екатерина Енгалычева. Фото © <a href="https://duma.mos.ru/ru/34/news/novosti/ekspertyi-smogut-provesti-audit-chtobyi-ubeditsya-v-korrektnosti-podscheta-rezultatov-onlayn-golosovaniya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мосгордума</a></p>

Екатерина Енгалычева. Фото © Мосгордума

Сотрудники полиции задержали депутата Московской городской думы от КПРФ Екатерину Енгалычеву за организацию незаконной акции в центре столицы. Парламентария доставили в Тверской районный суд для решения вопроса об административном наказании. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

"Полицейскими установлена гражданка Енгалычева, депутат Московской городской думы от фракции КПРФ, которая при проведении публичных мероприятий неоднократно совершала административные правонарушения. В территориальное подразделение органа внутренних дел по повестке не явилась", — указано в релизе.

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Отмечается, что в отношении депутата составлен протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или пикетирования".

Напомним, КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг в субботу, 25 сентября. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом. По данным ГУ МВД, в несогласованной акции КПРФ в центре Москвы участвовало 400 человек. Помимо обычных граждан на митинге присутствовали представители СМИ и блогосферы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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