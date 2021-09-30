Депутата Мосгордумы Енгалычеву задержали за организацию незаконной акции

Напомним, КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг в субботу, 25 сентября. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом. По данным ГУ МВД, в несогласованной акции КПРФ в центре Москвы участвовало 400 человек. Помимо обычных граждан на митинге присутствовали представители СМИ и блогосферы.