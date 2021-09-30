Появилось видео побега улизнувшего от конвоиров во Внуково иностранца

Телеканал "360" опубликовал в телеграм-канале видео побега 50-летнего иностранца у терминала D в столичном аэропорту Внуково. Мужчина сбежал перед тем, как его должны были депортировать в Армению. На кадрах видно, как он запрыгивает в припаркованную на обочине белую "шкоду", которая стоит на аварийке.