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Появилось видео побега улизнувшего от конвоиров во Внуково иностранца

Пострадавший при попытке остановить мужчину страж порядка госпитализирован. В городе продолжает действовать план "Перехват", сбежавший до сих пор не найден.

30 сентября, 14:36

Побег иностранца из-под конвоя во Внуково. Видео © Telegram-канал "360tv"

Телеканал "360" опубликовал в телеграм-канале видео побега 50-летнего иностранца у терминала D в столичном аэропорту Внуково. Мужчина сбежал перед тем, как его должны были депортировать в Армению. На кадрах видно, как он запрыгивает в припаркованную на обочине белую "шкоду", которая стоит на аварийке.

После этого автомобиль срывается с места, однако один из полицейских успевает зацепиться за дверь. "Проехав" так несколько метров, он падает. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Опубликованы кадры спасения иностранца, забравшегося под крышу терминала Внуково

Опубликованы кадры спасения иностранца, забравшегося под крышу терминала Внуково

Напомним, в городе действует план "Перехват". Мужчина до сих пор не задержан. СК возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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