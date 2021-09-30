Кабмин предложил продлить заморозку накопительных пенсий до 2025 года

Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий ещё на год — до 2024-го. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014–2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии, что значительно уменьшает объём трансферта на обязательное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда. Законопроект продлевает такой подход и на 2024 год.

В кабмине уточнили, что учёт страховых взносов в 2024-м в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит объём пенсионных прав граждан, ведь размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, а максимальное значение и величина индивидуального пенсионного коэффициента в 2024-м осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счёт страховых пенсионных взносов.