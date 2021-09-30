Два диких кабана напали на Шакиру в Барселоне

Два диких кабана напали на известную колумбийскую певицу Шакиру. Об этом сообщает барселонская газета El Periodico.

"Два диких кабана напали на колумбийскую певицу Шакиру в парке. С самой исполнительницей всё в порядке", — указало издание.

Нападение животных на артистку произошло в среду, 29 сентября. В сториз в "Инстаграме" Шакира рассказала подписчикам, что кабаны утащили в лес её сумку и телефон. Однако певице удалось вернуть вещи. По данным издания Huffpost, инцидент произошёл в одном из парков Барселоны в Испании, где исполнительница гуляла вместе с сыном.