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В Росгвардии назвали число петербуржцев, имеющих оружие

В общей сложности у жителей Северной столицы есть более 333 тысяч единиц вооружения.

30 сентября, 14:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Лицензию на право обладать оружием получило 173 тысячи жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на управление Росгвардии по городу и Ленобласти.

Отмечается, что в общей сложности у них имеется более 333 тысяч единиц вооружения.

Правоохранители пресекли работу трёх подпольных оружейных мастерских в регионах России

Правоохранители пресекли работу трёх подпольных оружейных мастерских в регионах России

При этом правоохранители провели проверки 28 тысяч граждан и изъяли свыше 2200 единиц оружия за нарушения, связанные с его оборотом. А добровольно горожане сдали 2054 единицы оружия. Кроме того, за первые семь месяцев текущего года силы специального назначения выполнили более 1600 заданий на проведение спецмероприятий, в ходе которых было задержано более 260 лиц по подозрению в преступлениях.

А ранее Лайф рассказывал, что в 18 регионах России задержали 48 подпольных оружейников. У них найдены автоматы, пистолеты-пулемёты и гранаты, а также несколько тысяч патронов различного калибра.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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