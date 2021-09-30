В Росгвардии назвали число петербуржцев, имеющих оружие

Лицензию на право обладать оружием получило 173 тысячи жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на управление Росгвардии по городу и Ленобласти.

Отмечается, что в общей сложности у них имеется более 333 тысяч единиц вооружения.

При этом правоохранители провели проверки 28 тысяч граждан и изъяли свыше 2200 единиц оружия за нарушения, связанные с его оборотом. А добровольно горожане сдали 2054 единицы оружия. Кроме того, за первые семь месяцев текущего года силы специального назначения выполнили более 1600 заданий на проведение спецмероприятий, в ходе которых было задержано более 260 лиц по подозрению в преступлениях.