Соседка студенток медколледжа, которых жестоко убили в городе Гае Оренбургской области, рассказала, что девушки были спокойными. Наблюдениями она поделилась в беседе с телеканалом "Звезда" . Женщина отметила, что погибшие прожили в этой квартире весь прошлый учебный год.

"Они вот пробегут в магазинчик. И всё на этом, они всё время дома, мы их не видели на улице. Спокойные девчушки были", — призналась собеседница.