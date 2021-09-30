"Спокойные девчушки были": Соседка рассказала, как жили жестоко убитые под Оренбургом студентки
Женщина отметила, что девушки достаточно редко появлялись на улице, свободное время проводили дома.
Соседка рассказала, как жили жестоко убитые студентки под Оренбургом. Видео © Телеканал "Звезда"
Соседка студенток медколледжа, которых жестоко убили в городе Гае Оренбургской области, рассказала, что девушки были спокойными. Наблюдениями она поделилась в беседе с телеканалом "Звезда". Женщина отметила, что погибшие прожили в этой квартире весь прошлый учебный год.
"Они вот пробегут в магазинчик. И всё на этом, они всё время дома, мы их не видели на улице. Спокойные девчушки были", — призналась собеседница.
Напомним, о зверском убийстве стало известно сегодня, 30 сентября. По данным СКР, тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СК опубликовал видео с места расправы.
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