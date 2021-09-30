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"Спокойные девчушки были": Соседка рассказала, как жили жестоко убитые под Оренбургом студентки

Женщина отметила, что девушки достаточно редко появлялись на улице, свободное время проводили дома.

30 сентября, 14:39
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Соседка рассказала, как жили жестоко убитые студентки под Оренбургом. Видео © Телеканал "Звезда"

Соседка студенток медколледжа, которых жестоко убили в городе Гае Оренбургской области, рассказала, что девушки были спокойными. Наблюдениями она поделилась в беседе с телеканалом "Звезда". Женщина отметила, что погибшие прожили в этой квартире весь прошлый учебный год.

"Они вот пробегут в магазинчик. И всё на этом, они всё время дома, мы их не видели на улице. Спокойные девчушки были", — призналась собеседница.

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Напомним, о зверском убийстве стало известно сегодня, 30 сентября. По данным СКР, тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СК опубликовал видео с места расправы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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