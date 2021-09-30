Экономист уличил Украину в двуличии из-за реакции на контракт Венгрии с "Газпромом"

Известный экономист Алексей Кущ оценил реакцию Украины на подписание 15-летнего контракта между Венгрией и Россией на транзит газа. Слова эксперта приводит РИА ФАН. Саму ситуацию собеседник агентства назвал "весьма символичной".

"Нельзя одной рукой бороться с "Северным потоком – 2", а другой не замечать реализации "Турецкого потока", как делали в Киеве. Ведь между проектами нет никакой разницы с точки зрения уменьшения транзитного потенциала Украины. Европейцы не понимают такого раздвоения стратегических интересов", — отметил эксперт.

Кущ также напомнил, что Европа и так сделала много для Украины. Например, в 2014 году было остановлено строительство газопровода "Южный поток" в Болгарию. Он заключил, что ситуация с венгерским газом является справедливой. По словам экономиста, на Украине есть масса людей, которые заявляли о своей готовности "мёрзнуть ради Православной церкви Украины", и их желания сбылись. В Венгрии и Турции, подчеркнул Кущ, такого сегмента населения нет.

Экономист назвал Будапешт "кривым зеркалом" для Киева, так как, по его словам, именно венграм удаётся попадать местным политическим элитам "прямо под дых". Реакцию Киева на подписание договора назвали "вмешательством во внутренние дела", и это, по мнению специалиста, является чистой правдой. В качестве примера он предложил подумать, как бы на Украине отнеслись к гневу Москвы из-за закупок Незалежной сжиженного газа в США. По его словам, в стране начался бы "праздник злословия". Кущ также отметил, что в нормальных странах, в том числе в Венгрии, интересы своего бизнеса и населения стоят превыше всего.