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В рязанском Минсельхозе опровергли слухи о перебоях в поставках "Доширака"

В ведомстве отметили, что завод работает в штатном режиме, а дефицит продукции в магазинах, если он есть, может быть связан только с высоким спросом.

30 сентября, 15:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На рязанском заводе корейского производителя продуктов быстрого приготовления "Доширак" не было перебоев в работе, продолжается отгрузка продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что крупные торговые сети регионов Сибири и Урала получили уведомления от производителя "Доширака" о возможном снижении объёмов поставок из-за якобы приостановки деятельности предприятий в Рязани.

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"Распространяемая новость про якобы перебои содержит документы, которые были распространены четыре месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. В том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани всё нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было", — сообщил агентству представитель министерства Алексей Лавренев.

Он также назвал данные о перебоях недостоверными и подчеркнул, что ведомство проведёт проверку источников информации. На предприятии ТАСС уточнили, что завод работает в штатном режиме, а письмо было разослано перед модернизацией для предупреждения возможных инцидентов.

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"Запуск новой линии уже прошёл, она работает. В связи с пандемией сильно вырос рост продаж, дефицит может быть связан только с растущим спросом на нашу продукцию", — отметили на производстве.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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