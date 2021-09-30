Повар-миллионер из Турции показал, каким невзрачным он был, прежде чем обрёл всемирную популярность

Популярный 38-летний повар из Турции Нусрет Гёкче прославился на весь мир не только из-за своих кулинарных талантов, но и из-за забавной манеры подавать и солить мясо. Филиалы его стейк-хауса есть по всему миру, и в них с удовольствием ужинают звёзды первой величины. На днях шеф-повар открыл новый ресторан в Лондоне и новость об этом сопроводил архивным фото, на котором он был запечатлён до того, как на него свалилась популярность.

Нусрет признаётся, что не всегда был настолько успешен, и в это трудно поверить. Мужчине пришлось даже бросить начальную школу, потому что у его родителей не хватало денег на обучение. Нусрет с малых лет привык трудиться не покладая рук, он брался за любую работу, даже самую тяжёлую, и пропадал на ней сутками. По словам Нусрета, сейчас мало что изменилось в его трудовых буднях. Он всё так же встаёт рано на работу и уходит из ресторана глубоко за полночь.

Его любовь к кулинарии развивалась с подросткового возраста — в 14 лет Нусрет устроился в ресторан помощником повара, чтобы забирать заказы у мясника. В 27 лет он накопил достаточно денег, чтобы открыть в Стамбуле свой маленький стейк-хаус на восемь столиков — в нём работало всего 12 человек, пишет Lad Bible.

Я всегда мечтал открыть своё дело. У меня было мало денег, и я ездил в Аргентину, чтобы изучить их мясное производство. После этого я хотел набраться знаний в США, и мне отказывали в визе пять или шесть раз. Но я никогда не сдавался, это меня и спасло Нусрет Гёкче